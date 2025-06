La decisión de Kase.O sobre O Son do Camiño y otros festivales propiedad del fondo proisraelí KKR agita la polémica

Tras conocerse hace unas semanas la noticia de que el fondo proisraelí KKR controla algunos de los mayores festivales de música de España, como O Son do Camiño, Viña Rock o Resurrection Fest, muchos artistas han empezado a cancelar sus actuaciones y a pronunciarse al respecto.

El último en hacerlo ha sido el rapero Kase.O, cuya decisión ha reavivado la polémica a través de redes sociales.

Y es que el artista ha confirmado su presencia en los festivales propiedad del fondo con intereses en Israel KKR que tenía programados, entre ellos el O Son do Camiño, en donde actuará el próximo viernes, 13 de junio.

La decisión de Kase.O

En un comunicado explica que al enterarse de que algunos festivales estaban financiados en parte por fondos proisraelíes no supo "cómo reaccionar", pero que "nunca se planteó suspender sus actuaciones", alegando varias razones.

"El hecho de no actuar no va a salvar ninguna vida ni va a evitar que sigan las masacres"

La primera de ellas hace referencia a todo el trabajo que hay detrás de su nuevo show, el cual "hemos creado con mucha ilusión y el trabajo de muchas personas involucradas".

También hace alusión a que "no es tan sencillo legalmente rescindir un contrato “sin causa justificada” cuando eres cabeza de cartel", además de que "el sueldo de mucha gente depende de que desempeñes este trabajo"

"El hecho de no actuar no va a salvar ninguna vida ni va a evitar que sigan las masacres", continúa.

Así, explica que ha llegado a la conclusión de que la "solución más poética" será donar "una parte sustancial de las ganancias en dichos festivales a causas pro Palestina".

A este respecto, el rapero ha explicado que al finalizar el año hará pública la cantidad y las asociaciones a las que irán dirigidas las donaciones.

"Estoy absolutamente defraudado"

Comentarios de todo tipo non han dejado de sucederse tras el comunicado de Kase.O. De hecho, fueron tantas las críticas que el rapero volvió a pronunciarse apenas un día después.

"Me gustaría aclarar una cosa porque creo que no lo he explicado bien. Si fuera tan fácil cancelar los conciertos los hubiera cancelado y punto (...) Si cancelo, voy a juicio, pierdo, y tengo que pagar una elevadísima sanción de mi bolsillo a los dichosos fondos", comentaba a raíz de la polémica que surgió alrededor de su primer comunicado.

En el mismo expresaba que estaba "absolutamente defraudado con el nivel de ignorancia, cerrazón y odio de algunos de vosotros. Yo no soy el enemigo. No soy tibio, soy muy duro. No soy un vendido, soy muy valiente".

Aprovechó además la oportunidad para agradecer a todos los que lo apoyaron y explicó que este sería su último comentario sobre "este asunto".