Estreno de «Lume» en Vigo, serie sobre incendios de AGalega y RTP

La productora de «O sabor das margaridas» –serie en gallego que estuvo entre las más vistas de Netflix en Reino Unido e Irlanda– vuelve con nuevo proyecto, «Lume». Ayer, se preestrenaba el primer capítulo en la ciudad olívica en el Festival Intenacional de Series Ría de Vigo arropado por la protagonista, la actriz gallega Cristina Castaño, así como por los actores Isabel Naveira y Xúlio Abonjo y la directora Giselle Llanio.

También acudieron miembros de la productora Sete Media, así como responsables de AGalega, que adelantaron que la serie comenzará a emitirse en el canal autonómico gallego, RTP y HBO Max (para toda la península y Andorra) este mes de junio.

Horas antes de la première, Cristina Castaño charlaba con FARO para explicar que lo que le cautiva del proyecto fue «el guion. Está muy bien escrito y la historia merecía ser contada. Creo que no se ha hablado de esto todavía».

Castaño resalta que su personaje, «Lucía –que es una periodista gallega que marchó a Portugal donde trabaja después de unos incendios de los que culparon a su padre–, busca la verdad y trata de llegar al fondo del origen de los incendios, qué causas económicas y políticas hay detrás, cómo muchas veces las autoridades esconden los verdaderos motivos por intereses económicos o políticos».

Asegura que se trata de un tema clave para portugueses y gallegos, ya que «estamos acostumbrados a ver los incendios forestales en verano».

La intérprete gallega detalla que «es un personaje muy interesante porque es un rol femenino al que no le importa incomodar al de enfrente. Como mujer, era muy importante trabajar este personaje que está fuera de lo que se espera de nosotras; se espera siempre que seamos dulces o amables, que agrademos y no incomodemos. Este personaje está fuera de todo esto».

Castaño confía en que la audiencia conecte con la protagonista por lo que espera la llegada de la serie a las televisiones y plataformas para empezar a conocer la respuesta de los espectadores.

Para preparar mejor su personaje, que vive en Lisboa, precisó un preparador lingüístico que le ayudase con el portugués. Su personaje se expresa en la serie tanto en dicho idioma como en gallego.

«Nunca había estudiado portugués. Ese fue otro de los motivos por los que me animé a aceptar el papel porque era un reto. Estuve dos meses antes con un coach preparando el personaje y el acento para que en Portugal me puedan entender bien. Es cierto que es un personaje gallego de origen pero viven en Portugal, por lo que tenía que tener un portugués decente», agrega la actriz.

Castaño –cuyo anterior proyecto con la TVG fue «Na Gloria», con Touriñán y Dani Rovira– expresa que no siente que regresa a la TVG o Galicia con estas dos series: «Yo no me he ido de mi casa. Lo siento como una continuación. He ampliado horizontes laboralmente; vivo en Madrid porque para mí hay más oportunidades de trabajo aquí; pero cuando me sale un proyecto que me interesa en Galicia no tengo ningún problema en volver. Me gusta como se trabaja aquí; me gusta trabajar en mi idioma y los compañeros de aquí».

Cristina recuerda una pequeña «crisis» en el rodaje. Los «actores portugueses improvisaban mucho» y que ella no podía por no dominar su idoma. «Me sentía fuera de juego hasta que asumí que si ellos improvisaban en portugués, yo podía improvisar en gallego. Su juego me gustaba pero me sentía en desventaja, aunque disfruté mucho con el equipo luso», zanja.

Una producción rodada en Cuntis y A Estrada, además de en Lisboa y Montealegre

El nacimiento de esta «serie» fue curioso. El responsable de Sete Media y productor ejecutivo de la serie, Alberto Domínguez, recordaba ayer a FARO que «siempre queremos hacer historias apegadas a la realidad social. Hablando con la guionista Irene Pin y ella me dijo que estaba trabajando en esto. Su historia no solo habla de los incendios sino de lo que pasa antes y después, de las motivaciones y de la gente».Para esta aventura, comenzó a trabajar un equipo portugués que se ocupó del 50% de la producción mientras que la otra mitad descabansaba en la parte gallega. «Un poco más de la mitad del rodaje fue en Galicia», aclaró.Las localizaciones se situaron en Lisboa, ya que el periódico para el que trabaja la protagonista se ubica allí; pero también en Montealegre, cerca de Galicia; en Cuntis y en A Estrada (incluido el despacho del alcalde) y un hotel abandonado donde hasta realizaron explosiones.La productora ya tiene en la cabeza la segunda temporada. «La idea que tenemos es seguir tratando temas controvertidos de defensa de la naturaleza pero desde el punto de vista periodístico. Todavía no lo tenemos todo definido», indicó el productor, que sí avanzó que «seguiremos desarrollando el personaje de la periodista».Sobre la elección de Cristina Castaño como protagonista, apuntó: «Queríamos una actriz potente que no se conociese en este tipo de registros, para que no hubiera contaminación. Ella tiene repercusión nacional, es gallega y le gustó el proyecto».

Gala y entrega de premios como broche del cierre

Los entresijos que llevaron a Massiel con el «La, la, la» a Eurovisión son los hilos que teje la serie «La canción». Sus creadores y guionistas, Pepe Coira y el vigués Fran Araújo, charlarán sobre los detalles de la producción que ofrece Movistar+ –protagonizada por Patrick Criado, Carolina Yuste y Álex Brendemühl– hoy en el Festival de Series Ría de Vigo. Será a las 18.30 horas en la Estación Marítima de Vigo, con el visionado tras sus palabras. Esta jornada del festival arrancará a las tres de la tarde con la conferencia de Sergio Moure, compositor de bandas sonoras originales, titulada «La banda sonora. El poder invisible».El creador coruñés, que es profesor de la Escuela de Cine de Cataluña, fue nominado a los premios Goya y Gaudí por su trabajo para «Inconscientes». A lo largo de su vida, ha realizado más de medio centenar de BSO para series y películas como «El cuerpo», «Lobos de Arga», «Todo es silencio», «Seishermanas» o «Clanes».

El vigués Fran Araújo y Pepe Coira hablan hoy sobre «La canción»

El Festival remata hoy su primera edición. Será a partir de las 21.30 horas cuando se celebre la gala, entrega de premios y cóctel. Se puede obtener información del programa y compra de entradas en www.riadevigoseriesfest.com y www.ataquilla.com.Además, a las 16.00 horas, hay un encuentro de María Rúa Aguete, de Omdia; Esther Segura, de Alternativa de Medios; José G. Estrada, de Hijos de Rivera.A las cinco, Matt Scraff y Steven Basoi charlan sobre entretenimiento respetuoso con el medio ambiente.