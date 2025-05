Explosión de polillas en los hogares españoles tras la súbita llegada del calor: "Las hay tan grandes como un pájaro pero no son peligrosas"

En los últimos días, mientras se vivía un estallido repentino de altas temperaturas, en muchos hogares también se ha detectado una verdadera explosión de polillas. Hay quien reporta la aparición de decenas de insectos de este tipo de pequeño tamaño y quien, en cambio, habla de ejemplares enormes que irrumpen con fuerza en plena noche. "Hemos pasado de no ver ni una sola polilla a tener una población inusualmente alta en cuestión de días", confirma el biólogo Andreu García, vicepresidente y portavoz de la Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental (ADEPAP). "En situaciones normales, estos insectos van eclosionando poco a poco durante la primavera pero este año, tras una estación relativamente húmeda y fresca, la llegada repentina del calor ha hecho que estos animales aparezcan de golpe y se hagan notar más de lo habitual en hogares de toda España", explica el especialista en una entrevista con EL PERIÓDICO.

"En situaciones normales, estos insectos van eclosionando poco a poco durante la primavera, pero este año la llegada repentina del calor ha hecho que aparezcan de golpe" Andreu García — Biólogo

En España se estima que existen más de 4.000 especies de polillas distintas, así que, en función de la región, se están detectando unas u otras. "Hay algunas que son muy pequeñas y otras que son casi tan grandes como un pájaro, hasta de tamaños similares a los colibrís. Pero sea cual sea su dimensión, lo importante es recordar que no son peligrosas", recalca García, quien recuerda que las polillas no están clasificadas como insectos transmisores de enfermedades y que, de hecho, estos animales no pican ni a humanos ni a animales de compañía. "Las polillas no suponen ningún problema de salud pública, así que, aunque en algunos casos nos puedan pegar un susto cuando entran en nuestra casa, hay que recordar que no suponen ningún tipo de peligro", argumenta este experto, a la par que reclama informar sobre este tema sin alarmismos.

La explosión de polillas que se está registrando ahora mismo en España se debe, en gran parte, a las condiciones meteorológicas de los últimos meses. Se sabe que estos insectos pasan buena parte de su vida en fase latente como huevos, larvas o crisálidas y, a diferencia de otros animales, su ciclo vital se guía mucho por las condiciones de humedad y temperatura. Este año todo apunta a que las larvas de estos insectos podrían haber prosperado más de lo habitual debido a las condiciones de humedad registradas durante buena parte del invierno y de la primavera. Tras el cambio de tiempo, la subida súbita de temperaturas de la última semana ha sido el detonante para una eclosión masiva de estos insectos. Este fenómeno, aseguran desde ADEPAP, se está volviendo cada vez más habitual debido al cambio climático.

Los expertos recuerdan que las polillas no suponen ningún problema de salud pública y que no transmiten enfermedades

Un ejemplar de polilla, en una imagen de archivo. / -

Cómo actuar frente a una polilla

Aunque no son peligrosas, sí es cierto que algunas especies de polillas sí pueden generar molestias menores en los hogares. Ya sea porque en muchos casos aparecen de noche, generando algún que otro susto, especialmente en el caso de los ejemplares más grandes, que pueden medir hasta cinco centímetros; o porque en algunos casos se cuelan en armarios y despensas. "Algunas especies de polillas se alimentan de fibras naturales, tejidos y alimentos como las harinas, por lo que suelen aparecer en espacios donde se almacenan estos compuestos", explica García. Para hacer frente a ello, desde ADEPAP se recomienda revisar los armarios, guardar la ropa en bolsas herméticas –a poder ser, con un poco de naftalina– y proteger adecuadamente alimentos como harinas, cereales y derivados.

Se recomienda revisar los armarios, guardar la ropa en bolsas herméticas y proteger adecuadamente alimentos como harinas para evitar la proliferación de polillas

La solución más práctica para evitar que las polillas entren en el hogar, explica García, es utilizar métodos preventivos como, por ejemplo, mosquiteras. "También hay quien recomienda emplear aromas de lavanda y laurel para ahuyentarlas, aunque en este caso se trata más de un remedio casero que métodos científicamente avalados", afirma el experto. En caso de encontrarse una polilla en casa, García recomienda no utilizar insecticidas agresivos sino simplemente sacarlas del hogar. "Rociarlas con cantidades ingentes de insecticida puede ser más perjudicial para nosotros, por la cantidad de sustancias que acabamos inhalando, que no para los propios insectos, porque puede que mates a uno pero no evitarás que lleguen más. Lo más práctico siempre será echarlas de casa y ya está", añade.

Son muchos los que definen la enorme presencia de polillas detectada en los últimos días en hogares de toda España como una plaga. Sobre esta cuestión, García recuerda que este término se trata de un concepto "antropocéntrico" que solo aplica cuando una población de insectos genera un impacto negativo en la salud, la economía o la cultura. "Una cucaracha en el bosque no es plaga, pero una en la cocina de un restaurante sí porque nos afecta. Siguiendo esta lógica cabe recordar que en el caso de las polillas, dado que estos animales no provocan ningún daño real, no estaríamos hablando de plaga sino de una explosión poblacional muy llamativa pero sin una repercusión que nos deba preocupar", reflexiona.