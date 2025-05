«He tenido varias crisis; ¿realmente me representa mi Instagram?»

Erea Louro asegura que «las tendencias duran cinco minutos. Mi consejo es no seguirlas». Además, se ha convertido en Liu Jo Girl, de la marca italiana, participando en un acto estelar en la capital española donde vive. Ayer, publicaba libro sobre iconos de estilo en la historia con Plaza&Janés, "Iconos de estilo. De Cleopatra a Zendaya". De Zendaya, destaca que le gusta su naturalidad y el invento del method dressing. Le preguntamos por el mismo en esta entrevista.

-Usted estudió Comunicación Audiovisual y Estilismo. ¿Ya desde pequeña se imaginaba de mayor siendo una comunicadora?

-Me gustaba mucho el mundo del cine pero parecía que solo podías ser director. Pensaba que era demasiado para mí. Con el tiempo, lo que cada vez me gustaba más era el vestuario de las películas, el atrezo... Por eso, después de estudiar Comunicación Audiovisual, hice Estilismo. Ahí me di cuenta de que quería mezclar esas dos cosas. Por eso, en la universidad, abrí mi blog, en el que empecé a compartir sesiones de fotos con estilismos o cortos que hacía y donde tenía mucha importancia el vestuario.

-En aquel momento, con el blog, ¿qué objetivos se marcó?

-Comencé en Fotolog. En aquel momento, no había bloggers. No tuve ningún ejemplo que pudiese seguir. Simplemente, compartía cosas que me gustaban. Había cero intención de que fuese una profesión. Acabé la universidad y quería trabajar. Estuve muchos años trabajando y teniendo el blog como hobby. Me daba miedo y respeto esto último; no me parecía seguro. No tenía intención de ser influencer. Después, me profesionalicé.

Erea Louro, instagrammer que acaba de publicar libro y es una Liu Jo Girl de la famosa marca italiana. / Sharon Lopez

-Hábleme de ese miedo a la exposición social.

-Cuando empezamos con esto no teníamos intención de ser personas conocidas. Eso abruma mucho. Yo mantengo un perfil bajo: no cuento mi vida privada, entonces no siento que esté expuesta. Es difícil encontrar el equilibrio. A veces reflexiono hasta qué punto enseñar, hasta qué punto contar. Yo no suelo enseñar a mis amigos, familia o vida privada. Hoy en día lo que mejor funciona es mostrar. Cuanto más reality, mejor te irá. Yo tengo claro que eso no lo quiero.

-Recuerdo ver hace poco a Carolina de Percebes y Grelos en su Instagram. Admitía que no estaba pasando un buen momento, como reflexionando si valía la pena seguir en la vorágine de las redes sociales. Tiene que ser muy difícil mantenerse en lo alto.

-Cualquier trabajo es difícil pero cuando tu jefe es un algoritmo, te sientes vulnerable. Piensas ¿y si cierra Instagram, a dónde vas mañana? Por otro lado, hay personas que temen que las seguidoras y seguidores los dejen por decir algo. Ese miedo siempre existe. Es la parte negativa. Pero mi profesión tiene una parte positiva que puede con todo eso. Es un trabajo en el que tú te organizas, no tienes jefes. Te da muchas oportunidades de vivir cosas que, de otra forma, no habrías vivido.

-Hace poco recibió el premio Influencer Awards de España. ¿Qué supuso para usted?

-La verdad es que no me lo esperaba. Me hizo mucha ilusión porque yo estaba, como lo que dijiste de Carolina, en crisis. Pensaba: Llevo años haciendo esto, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo me dedico a la moda, lo que no deja de ser algo frívolo. Reflexionaba si esto es lo que realmente quiero hacer, si me llena. Incluso si abres desde fuera tu Instagram, piensas si eso es realmente lo que te representa. Tengo muchas dudas. He tenido crisis y he intentado llevar lo que hago a otra cosas.

-Concrete esto último.

-Por ejemplo, yo hago vídeos de siete minutos hablando de temas cuando en Instagram se supone que hay que hacerlos de 30 segundos para petarlo. Yo siempre he intentado mantenerme fiel a lo que quiero transmitir, aunque pueda perjudicarme. Que valoren mi trabajo es muy gratificante y me dio mucha paz.

Iconos de estilo. De Clepatra a Zendaya, libro de Erea Louro. / FDV

-Ayer salía a la venta su libro «Iconos de estilo: De Cleopatra a Zendaya». ¿Cómo surgió?

-Es muy fuerte. A mí me habían escrito varias veces de otras editoriales proponiendo hacer libros. Siempre dije que no. Me parecía que se acercaban a mí solo porque tenía seguidoras. Escribir un libro eran palabras mayores; me parecía demasiado. Me escribió Plaza & Janés y vi que la editora me conocía, que valoraba lo que hacía. Eso me dio confianza. Ella me dio libertad y propuse iconos de estilo. Cuando hago vídeos de este tema interesan mucho a la gente. Me apetecía hacer un libro de la historia de la moda bajo mi punto de vista y hablando de mujeres que admiro. No quería un libro sobre mí, sobre mi vida.

World premiere de 'Dune: Part Two'. / Efe

-Eligió a 20 mujeres. Hábleme de algunas.

-Yo quiero dar una idea general de cómo ha cambiado la moda desde Cleopatra a Zendaya. Son mujeres que representan épocas diferentes y conceptos de moda distintos. Por ejemplo, Cleopatra es muy interesante porque no sabemos nada a ciencia cierta de ella. Toda la documentación sobre ella se quemó en un incendio. Es una mujer de hace muchos siglos que sigue siendo influyente hoy. Es un icono en nuestra imaginación, un mito. Creo que ha sido una figura tratada injustamente. Los historiadores romanos decían cosas de ellas no comprobadas; representaba todo lo malo. Fue una de las primeras mujeres que tuvo mucho poder. Tanto María Antonieta como Eugenia de Montijo hicieron que las empresas textiles de sus imperios fuesen prósperas; que se pusieran de moda ciertas cosas; llevaban encajes de las ciudades de su reino. Hacían política e industria a través de sus looks.

-¿Y por qué Zendaya, por su transgresión a la hora de vestirse en actos públicos?

-Lo que me llama la atención es su naturalidad y que se pone lo que quiere. Destaco en el libro su relación con su estilista. Juntos han hecho estilismo perfectos y han inventado el method dressing, lo que está muy de moda, que es llegar a las alfombras rojas vestida como tu personaje. Para las presentaciones de las películas de Spiderman llevaba telas como telarañas. En la de tenis, llevaba los zapatos de Loewe con la pelota de tenis. Son guiños a la película y se lo inventaron ellos. Ahora todos los famosos lo están haciendo, el mezzodressing. También me gusta la referencia a la cultura afroamericana. Incluso la han criticado por ello. Por ejemplo, en las alfombras rojas lleva el pelo natural, sin alisar. En muchos artículos la han criticado por ello. Ella reivindica que puede llevar el pelo al natural como los occidentales a los que nadie les dice nada.