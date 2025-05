Dónde y cómo resguardarte del calor en Galicia mientras duren las temperaturas extremas

Todavía no es verano, pero parece que estuviésemos en plena canícula. Desde el comienzo de la semana, las temperaturas en Galicia no han hecho más que subir. Se espera que en las próximas horas se superen los 36 grados en Ourense o los 30 en Vigo. Y no ha hecho falta que arrancase la tarde para ver cómo los valores máximos ya alcanzaban los 37,3 ºC, concretamente en Leiro, y 37º en la capital ourensana.

Ante este panorama, una piscina, la playa, una bebida refrescante o un aire acondicionado pueden ser los mejores aliados. De hecho, casi a modo de premonición, las piscinas de agua salada de Samil abrieron el pasado viernes, 23 de mayo, para disfrute y oasis de este calor. Sin embargo, la mayoría de las instalaciones municipales de este tipo en Galicia permanecen todavía cerradas. Sin ir más lejos, el mayor parque acuático de Galicia en la actualidad no abre sus puertas hasta el próximo 9 de junio. Y es que las temperaturas actuales no son aún propias de la época.

Así las cosas, toca, además de recurrir a los arenales y espacios con aire acondicionado, buscar la sombra. Sí, sí, un truco tan antiguo como el del abanico, pero sumamente efectivo. Tanto que existe una aplicación que se está haciendo viral y que te permite saber qué terrazas — amén de otros espacios — se encuentran a la sombra. La página en cuestión se llama Shademap y se va a convertir en una gran aliada ahora que el buen tiempo comienza a hacer acto de presencia.

Además, es muy sencilla de usar. Tan solo debes abrir el mapa, buscar tu ciudad y ampliar la zona en la que te encuentras o a la que te diriges para ver cómo está en ese momento en concreto.

Recomendaciones para episodios de temperaturas extremas

Bebe agua con frecuencia , aunque no tengas sed. Evita bebidas azucaradas, alcohólicas o con cafeína.

, aunque no tengas sed. Evita bebidas azucaradas, alcohólicas o con cafeína. Come alimentos ligeros y frescos (frutas, verduras, ensaladas).

(frutas, verduras, ensaladas). Mantén cerradas las ventanas , cortinas y persianas durante el día. Ábrelas por la noche para ventilar.

, cortinas y persianas durante el día. Ábrelas por la noche para ventilar. Usa ventiladores o aire acondicionado si es posible, pero con sentido común, manteniendolo entre los 22 y los 24 grados.

Apaga luces y aparatos eléctricos que no estés usando para reducir la temperatura ambiental.

No te expongas al sol en las horas centrales del día.

Si necesitas salir, hazlo con ropa ligera, holgada y de colores claros.

Usa gorro o sombrero, gafas de sol y protector solar de alto factor.

La previsión del tiempo para el fin de semana en Galicia

Según Meteogalicia, el viernes será un día de inestabilidad atmosférica. Con esta situación, se esperan cielos más despejados en la mitad oeste de la comunidad. En el interior crecerán chubascos tormentosos, más probables por la tarde. Habrá nieblas costeras a lo largo del día, más persistentes en el litoral norte y noroeste. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios significativos, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios, con un moderado descenso en el tercio norte. Esto dejará nuevamente máximas de 36 ºC en Ourense, 32 ºC en Pontevedra o 29 ºC en Vigo. Las mínimas tampoco darán demasiado tregua, generalizándose entre los 15 y 17 grados, dificultando conciliar el sueño.

Ya el sábado, Galicia continuará bajo la influencia de las altas presiones, aunque con cierta inestabilidad. Así, durante la mañana los cielos estarán con nubes altas en general, y con nubes bajas en el litoral norte. Por la tarde crecerán nubes de evolución que dejarán algún chubasco tormentoso en zonas altas. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso, pero se mantendrán sobradamente por encima de los 30 grados en muchos puntos.

Parece que el domingo comenzará a sentirse un leve respiro en las temperaturas, que se consolidará, siempre según la previsión, con la llegada de la próxima semana y los termómetros comenzarán a registrar temperaturas máximas más propias de la época.