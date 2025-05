De la contemplación de una situación tan inocente y casual como una joven observando un pájaro posarse en un árbol, que a su vez es observada por otra persona surgió la idea de «Te siguen» (Random House), la nueva novela de la escritora Belén Gopegui Durán (Madrid, 1963), un inquietante «thriller» tecnológico con recursos de la narrativa de espionaje que pone el foco en la pérdida de privacidad frente a las pantallas, el avance de la inteligencia artificial (IA), la relación de la humanidad con la tecnología, el monopolio, la memoria, la libertad y el destino.

Gopegui: «La IA no nos va a quitar trabajo; nos va a quitar tiempo»

No se trata, como aseguró ayer en el Club FARO su autora, de una distopía, ya que transcurre en la actualidad y muchas de las situaciones que narra están ocurriendo ya, como el comercio con datos personales, los algoritmos de control creador para lograr un objetivo específico, el creciente poder de las grandes corporaciones tecnológicas y el crecimiento de la IA.

En esta novela, el espía de una gran tecnológica es quien observa a esa chica que contempla al ave porque quiere saber por qué tiene tiempo para estar haciendo eso en vez de estar delante de una pantalla, mientras que un espía de la competencia le espía a su vez. «Hoy conocen nuestros datos, dónde hemos estado, dónde nos hemos alojado, dónde iremos después porque ahora no escribimos cartas; ahora estamos todo el rato escribiendo postales que cualquiera puede leer», explicó durante la conversación que mantuvo con pa periodista Guada Guerra.

Gopegui aseguró que no tiene nada en contra de la tecnología –de hecho, recordó que hace 3o años participó en una campaña para promocionar internet– y reconoció que herramientas como la IA tienen su implantación en áreas limitadas. Sin embargo, advirtió de que tiene un margen de error del 30% por ciento y que está aumentando y que no va a solucionar nuestros problemas. «No nos va a quitar trabajo; nos va a quitar tiempo», advirtió.

Sin embargo, matizó que está construyendo una sociedad peor. Lo positivo, en su opinión, es que cada vez somos más conscientes de que algo no marcha bien y de que hay gente está comenzando a actuar para cambiar esta realidad. «Hay demasiadas cosas que no están bien y no podemos luchar contra todas, pero entre esto y no hacer nada hay grados. Todo cuenta; nunca sabes cuándo una pequeña acción puede producir un cambio. No todos los desastres son naturales; muchos desastres son provocados por nosotros. Hemos aumentado el cupo de desastres que aceptamos», afirmó la escritora madrileña, defensora de las organizaciones, de la idea de colmena, un concepto recurrente en su obra literaria. «Unidos somos más fuertes, por eso la organización es importante y por eso también Internet ha querido apropiarse de ella», dijo.

En «Te siguen», Gopegui muestra voces dispares frente a los mismos problemas, a través de los cuatro personajes principales: los jóvenes Casilda y Jonás, y los espías León y Minerva, cuatro visiones diferentes de la vida. Un quinto personaje es la propia tecnológica, que se erige en la cúspide, espiando al ciudadano y a sus propios espías, y que a lo largo de la novela va desvelando también sus propios temores. «Muchas veces se nos olvida que los poderosos también se preocupan porque ha habido una chapuza o una huidas hacia delante»· afirmó.

«La literatura no debe edulcorar la realidad»

Belén Gopegui suma veinte obras, entre ficciones, ensayos y libros infantiles, desde la publicación de «La escala de los mapas» en 1993, en cada una de las cuales ha ido capturando otra dimensión del complejo entramado de circunstancias que es el presente, cuestionando los relatos hegemónicos y postulando, al mismo tiempo, otros imaginarios posibles, de la desigualdad a la deshumanización tecnológica, pasando por la acción social, la vulnerabilidad y la cultura de la productividad.En «Te siguen» son cuatro los personajes principales y cuatro voces que dan su punto de vista, desde su propia experiencia personal, sobre el poder de las corporaciones tecnológicas, el crecimiento vertiginoso de la inteligencia artificial, la aportación voluntaria de datos en favor del mercado y la producción de una subjertividad seriada y la pérdida de privacidad y libertad, entre otras cuestiones. «El mundo en el que vivimos ha dado la razón al narrador omnipresente», afirmó«Te siguen» es una novela inquietante, que a veces golpea al lector, aunque también tiene luz, esperanza. «La literatura debe contar las cosas como son y no edulcorar la realidad, aunque tampoco hay que caer en el cinismo y la impotencia», explicó.El papel de las mujeres en las tecnológicas también aparece en esta ficción: León y Minerva trabajan para sendas corporaciones tecnológicas, pero ni su reconocimiento dentro de ellas es igual ni enfrentan del mismo modo los dilemas. En este sentido, Gopegui recordó que han sido mujeres quienes han denunciado a grandes empresas como Google y Facebook por conductas que afectan, por ejemplo, a los menores.