«No siempre el bien se premia y no siempre el mal recibe su castigo»

La vida de María García ha sido azarosa y ahora, en 2020, la rememora. Nacida en 1924, tiene que abandonar su hogar, en una aldea aislada de Asturias, siendo niña debido a la Guerra Civil. A lo largo de su camino, se enfrenta a numerosas dificultades y obstáculos, pero logra estudiar y desarrollar su inteligencia y habilidades. Comete errores y se ve forzada a tomar decisiones complicadas, pero nunca se rinde. La protagonista de «Los años tranquilos» (Roca editorial) es el homenaje que Llerena Perozo Porteiro (Vigo, 1974) hace a todas las mujeres anónimas que con su esfuerzo y su lucha han abierto camino, aunque su aportación no aparece en los libros de texto.

¿Cómo es María?

Es alguien que vive una vida bastante movida, pero que no lo es más que las de mis abuelas, por ejemplo, que eran coetáneas de María. No deja de ser también una mujer anónima, que adquiere una cierta notoriedad, pero en su espectro social y profesional. No es una mujer que pasaría los libros de historia. Sin embargo, es importante porque representa la historia de las mujeres anónimas del siglo XX. Cuando construyo el personaje, estamos en el 2020, María tiene 96 años y está revisando su vida. Me interesaba que tuviera esa edad porque las cosas cuando te están pasando no las ves, suelen verse con perspectiva, con un poco de distancia. Y a medida que va recordando y va contando, va también reflexionando acerca no solo de su vida, sino de la vida en general, de hechos comunes a la humanidad.

Porque la historia no la construyen solo los personajes que salen en los libros...

Efectivamente, y sobre todo no solo la construyen los grandes hombres. Es decir, hemos conseguido colocar a las grandes mujeres en los libros de historia, en los que no aparecíamos hasta hace nada, pero en el imaginario colectivo de la ficción y de la narración hay muchas historias de hombres anónimos, muchísimas, pero no de mujeres. Y estas mujeres en el siglo XX nos abrieron la puerta a ti y a mí. Fueron las que fueron rompiendo fronteras y abriendo camino en ese siglo de tantos cambios.

¿Cómo ve ella todos estos cambios cuando revisa su vida?

Ella tiene la ventaja de nacer en una zona de Asturias que estuvo siempre muy aislada y donde muchas normas sociales de esos tiempos no estaban instauradas. La presencia de la religión era muy leve y las madres solteras eran muy habituales, por ejemplo. Por eso, cuando sale de la aldea, choca con el mundo y se empieza a cuestionar muchas normas sociales, tanto como mujer como como persona. Sin embargo, el libro no llega a conclusiones. No quiero dictar sentencias. Lo que plantea, sobre todo, son curiosidades, interrogantes y reflexiones acerca de cómo las guerras dejan salir lo peor del ser humano. ¿Quién tiene el poder? ¿Cuáles son las estructuras del poder? ¿Cuáles son esos mandatos que a las mujeres nos condicionan? Por ejemplo, el de la maternidad, el deseo, el amor... y cómo nos marcan. Pero son sus opiniones personales. A mí, María tampoco me cae bien siempre. A veces me parece demasiado mandona y su sentido de la justicia nos hace dudar mucho del nuestro, porque ella toma decisiones que si las tomase otra persona nos parecería fatal.

María no es una mujer perfecta y comete errores, pero ¿quién lo es?

No es una heroína, no es una persona sin tacha. Todos los personajes de esta novela tienen luces y sombras, y les pasan cosas que están justificadas y cosas que tienen que ver con el azar, cosas que no siempre tienen un porqué ni una consecuencia.

Pero somos muy propensos a preguntarse por qué nos pasan ciertas cosas, ¿no?

Sí y, sin embargo, mi experiencia con este texto es que reconforta mucho también que esos personajes no tengan siempre un porqué, que sus vidas se parezcan a la vida real más que a la que solemos contar en las novelas. Muchas veces pensamos que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio y para nada es así. No siempre el bien se premia, no siempre el mal recibe su castigo, y no todo es blanco o negro. La vida es bastante más que todo esto.