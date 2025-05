'Lubre' estréase no dicionario da RAG trala proposta do emblemático grupo musical

O desexo de Bieito Romero, fundador do grupo musical Luar na lubre, de incluír, precisamente, a palabra 'lubre' no dicionario da Real Academia Galega acaba de facerse realidade. O obxectivo desta iniciativa é o de «recuperar e recoñecer o valor histórico e literario do termo», segundo expresa a formación a través dunha nota.

A incorporación do vocábulo foi aprobada o pasado 21 de maio, pero aínda non aparece en liña a falta duns axustes técnicos. O substantivo, que acepta xéneros masculino e feminino, presentarase do seguinte xeito: «Bosque sagrado onde os celtas celebraban os seus rituais relixiosos».

Esta definición é prácticamente calcada á que Xosé Luís Franco Grande incluíu no seu dicionario publicado por Galaxia en 1968. Pois foi precisamente neste exemplar onde Romero descubriu o termo, concretamente no 1986, cando fundou Luar na libre.

O concerto que a agrupación deu o pasado 15 de febreiro en Vigo supuxo a semente desta proposta idiomática, xa que a cidade olívica garda unha gran conexión tanto co propio Franco Grande -faleceu precisamente aquí- como con Galaxia.

«Dende Luar na lubre estamos congratulados de que a Real institución fose sensible á incorporación deste termo histórico e literario da nosa lingua e dámoslle as grazas a todos e cada un dos membros polo feito», indicou Romero tras coñecer a nova. Do mesmo xeito, destacou a figura de Navia Franco, filla de Xosé Luís, tralo seu apoio nesta conquista.

A formación resalta que a palabra 'lubre' «cobrou vida de novo» tras 'viaxar' por máis de 50 países en 2.000 actuacións e figurar nuns 300.000 discos vendidos.

40 aniversario

Luar na lubre xa prepara o seu 40 aniversario. Farao cun «proxecto internacional» no que o termo recén estreado no dicionario da RAG gozará do seu protagonismo.

«Será tamén un recoñecemento a todos aqueles devanceiros que a fixeron brillar nas súas historias e nos seus dicionarios. Seguro que estarán ben satisfeitos de que se dese concluído un acontecemento coma este que dignifica e fai medrar o noso patrimonio como pobo», remata Bieito Romero.