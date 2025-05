Cuidado si recibes un Bizum inesperado y haces esto: podrías estar cometiendo un delito

El pago por Bizum ha llegado a nuestras vidas para quedarse. Esta aplicación permite a los usuarios el envío y recibo de dinero de forma rápida y sencilla, sin que sea necesario conocer el número de cuenta de la persona a la que se envía el teléfono y solo mediante el número asociado a su cuenta bancaria.

Su uso se ha incrementado de tal forma que ha tenido que ser regulado, de forma que solo se puede enviar 5.000 euros al mes por esta vía o 2.000 euros en un día.

Con todo, como el límite de cada pago es de 1.000 euros, el banco no lo notifica a Hacienda (debe avisar de aquellos movimientos que superen los 10.000 euros o que impliquen una cantidad superior a 3.000 euros en metálico) y esas cantidades no tienen que declararse.

Sin duda, esta aplicación ha mejorado nuestras vidas, pero hay que tener cuidado con su uso. Por ejemplo, es fácil confundirse enviar el dinero a un contacto o teléfono equivocado y, del mismo modo, es posible que recibamos un importe inesperado en nuestra cuenta porque alguien se haya equivocado.

La Policía Nacional ha lanzado un aviso para las personas que experimenten esta casuística. Si recibes un Bizum que no te corresponde y no lo devuelves, el emisor podría denunciarte por un delito de apropiación indebida. Y lo mismo ocurre al revés: si te confundes con el destinatario de tu Bizum y no lo recibes de vuelta, puedes denunciar.