Galicia se prepara para superar los 35 grados sin necesidad de estrenar el verano

Sin necesidad de que llegue el verano, Galicia se prepara para las altas temperaturas. El tiempo cálido y seco en la comunidad durante toda esta semana elevará los termómetros por encima de los 35 grados en las próximas jornadas. El responsable de esta situación es un potente anticiclón estacionado sobre las Azores que, junto con un embolsamiento de aire cálido procedente del norte de África, está favoreciendo la entrada de una masa de aire muy cálido y seco sobre la Península Ibérica. Aunque este fenómeno afectará especialmente al sur de España —donde podrían superarse los 40 °C en el Valle del Guadalquivir—, Galicia también lo notará significativamente.

Desde el comienzo de la semana, la comunidad disfrutará de cielos prácticamente despejados y ausencia de precipitaciones. Según avance la semana, las temperaturas máximas irán en progresivo ascenso hasta superar los 35 grados, máxima prevista para el jueves en Ourense y que supondría récord del mes de mayo en la ciudad. Pero no solo la capital de As Burgas y el resto de su provincia se verán bajo los efectos de estas altas temperaturas. Aunque desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) explican que este episodio no cumple los criterios para definirse como una ola de calor, los modelos sí que indican que la previsión supera las temperaturas normales para esta época. «El aire cálido se canaliza desde el norte del Sáhara a través del suroeste peninsular y llega debilitado al noroeste, pero lo suficiente como para elevar las temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual», explican.

De este modo, para el martes se esperan máximas de 32 grados en Ourense, 28º en Lugo, 27º en Pontevedra o 25º en Vigo. Los mercurios seguirán subiendo el miércoles, especialmente en la ciudad del Lérez donde rondarán los 31 grados o Vigo que buscará la playa a 29 grados.

Con la previsión actual, se espera que el jueves las principales ciudades gallegas, a excepción de A Coruña, superen los 30º y que en Ourense alcancen los 35º. Meteogalicia completa su pronóstico anunciando la probabilidad de tormentas debido a estas altas temperaturas para el viernes.

Pequeño oasis en el norte

La última provincia en notar este episodio de calor extremo será la de A Coruña. Tanto la ciudad herculina como Ferrol se mantendrán en valores más próximos a los 20 grados hasta mediados de semana.

Las noches darán una muy leve tregua a las altas temperaturas que se experimentarán durante el día, oscilando las mínimas entre 8º y 14º de media. Donde más costará conciliar el sueño en el punto álgido de este fenómeno será en Vigo, donde el jueves se prevé que no bajen de los 16 grados.

Todo apunta a que este episodio podría ser el primero de muchos ya que, como indican los pronósticos estacionales, este verano también podría ser de récord para el conjunto de España.