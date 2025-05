«A película quere achegarse ás novas xeracións escépticas e desencantadas»

O director Oliver Laxe é o neno bonito de Cannes. As catro películas que conforman a súa filmografía foron recoñecidos polo prestixioso festival de cinema. O seu último éxito é «Sirat», un filme que conta a historia dun home que busca a súa filla nunha rave perdida nas montañas de Marrocos. A cinta gañou o Premio do Xurado, exaequo coa alemana «Sound of Falling». O próximo 6 de xuño chega ás salas co obxectivo de conectar co público despois de conquistar á crítica.

-Catro películas, as catro premiadas en Cannes. Que sente ao triunfar no maior festival de cinema do mundo?

-Está ben, aínda que cada vez é máis complicado. Son moitos anos de traballo e significa un respaldo á nosa maneira de facer cinema.

Oliver Laxe chega ao aeroporto de Alvedro. / Carlos Pardellas

-Ese respaldo do que fala, pensa que pode axudar a que se aposte no cinema nacional pola liberdade do autor?

-Depende do autor, esa liberdade. Tócanos a nós tirarnos ao abismo e saber como queremos que sexan as circunstancias. O contexto axuda, pero nós queriamos facer a película que queriamos facer, e tiñámola moi clara.

-Sirat chega ás salas o 6 de xuño. Que público pensa que pode conectar coa película?

-A verdade é que me sorprendeu moi positivamente o festival. Pensamos que podemos chegar a todos os públicos: un público novo, que ten sede deste tipo de experiencias, que busca emocións intensas, e un público máis maior, que quere profundidade e gravidade.

-Marrocos é o escenario, unha terra que está moi presente no seu cinema.

-Coñézoa moi ben. É unha paisaxe máis árida e escultórica ca galega. É o espazo perfecto para estas epopeas que fago (ri).

-A película foi mercada por Neon (distribuidora que leva seis Palmas de Ouro consecutivas) para a súa distribución nos Estados Unidos. Que cre que pode achegar ao percorrido da película?

-Eles pensan que a película pode facer carreira nos Óscar. A nós abrúmanos, porque nunca pensamos niso. O que máis confianza me dá é que podemos chegar ao público novo. Deseñamos unha película para achegarnos a estas novas xeracións con falta de referentes, tan escépticas e desencantadas.

-Para Galicia foi un orgullo esta edición de Cannes, con vostede como director e «Romería» de Carla Simón rodada en Vigo. Fala isto do bo momento do noso cinema?

-Levamos moitos anos facendo ben as cousas desde varios estamentos, tamén desde as institucións. Penso que é froito dun proceso de deixar de ter complexos a moitos niveis da sociedade.

-Vai facer esta noite (por este domingo) a preestrea en Navia de Suarna (Lugo), terra á que está moi conectado. Por que a elixiu?

-Eu vivo alí, fago unha estrea e é normal que convide a xente á miña casa. Ademais, sei que os meus van coidar da xente que veña. Estamos intentando que o eixo oriental teña a súa lexitimidade en Galicia. Estatisticamente, o eixo atlántico absorbe o 95% dos fondos culturais do país. Intentamos facer da periferia, centro, e que teña o seu protagonismo cando o ten que ter.