Laxe elixe Os Ancares como inicio da xira de «Sirat» para «coller enerxías»

O mundo enteiro agarda pola película «Sirat» que no mercado español chegará ás grandes pantallas dos cinemas en pouco máis de dez días, o 6 de xuño. Mais o seu director, o galego Oliver Laxe, escolleu a terra de seus pais e onde mora para ofrecer a estrea do filme aclamado en Cannes co Premio do Xurado. Navia de Suarna acolleu a proxección. «Síntome moi honrado de estar aquí tan ben rodeado. Agora comezamos unha xira con esta película e esta é a primeira praza na que estamos, a máis importante. É onde quero coller enerxías a través do voso agarimo, do voso amor e da vosa lealdade», confesou ante as ducias de veciños e autoridades que acudiron á cita.

Laxe agradeceu ás autoridades estar alí «por estar todos xuntos independentemente da cor político (estaban presentes o conselleiro de Cultura, José López Campos; representantes da Deputación de Lugo e do Concello de Navia).

Pase de "Sirat" en Navia de Suarna con Oliver Laxe e Sergi López. / Eliseo Trigo

No remate da súa alocución, deixou claro que «o premio é para todos vosoutros. Inda que non gañáramos un galardón, estariamos contentos igual. Houbo moito ruído co filme, á xente gustoulle, conectamos coa xente. Que se estree aquí é unha bendición para a película; que nos dea folgos!».

Pola súa parte, Sergi López (que portaba unha camiseta con Rosalía de Castro), moi aplaudido polo público, comezou indicando que «yo soy gallego de corazón porque soy catalán. Sólo quiero agradecer a Oliver que me haya permitido acompañarle en este viaje tan brutal que no ha terminado y estar hoy –por ayer– en tierras gallegas».

Pola súa parte, o conselleiro de Cultura resaltou que «é un orgullo ir como galego a Francia, e que todo o mundo recoñeza o talento, o traballo» dun director galego.

As autoridades locais presentes agradecéronlle a Laxe a súa arte dende o corazón e que traballe en favor «desta terra, dos Ancares».