'Sirat', de Óliver Laxe, y la alemana 'Sound of fallin', Premio del Jurado exaequo de Cannes

'Sirat', de Oliver Laxe, ganó este sábado el Premio del Jurado de la 78 edición del Festival de Cannes, exaequo con 'Sound of Falling', de la alemana Mascha Schilinski.

La película del gallego es una mezcla extremadamente singular de wéstern, road movie y disquisición metafísica similar a la que su director ofreció en Mimosas, desde su primera secuencia nos presenta a un padre –mayúsculo Sergi López– y a su hijo, que se pasean por las vísceras de una fiesta rave indiferentes al tecno atronador y los cuerpos drogados en movimiento; buscan a quien es hija del primero y hermana del segundo, desaparecida desde hace meses.

No es sino el punto de partida de un tremebundo viaje de no retorno que, acompañando a un quinteto multinacional de raveros, ese hombre llevará a cabo tanto a través del desierto norteafricano –la película fue rodada entre Monegros y Marruecos– como del interior de su propia alma, y que alternadamente evoca referentes como Centauros del desierto (1956), Carga maldita (1977), Mad Max 2: el guerrero de la carretera (1981) y una versión de Apocalypse Now (1979) en la que el río ha sido convertido en arena y polvo, y en lugar de soldados hay fiesteros tullidos con querencia al LSD.