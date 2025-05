Pedro Feijoo voltou onte ao Club FARO en Vigo para presentar a súa última novela, «Onde nacen as bestas» (Xerais). Nela recupera a figura do sacaúntos ou lobishome de Allariz, «o primeiro asasino en serie de España» e que matou no 1840 e anos posteriores en Rebordechao, unha aldea ourensá, pero tamén noutros momentos en León. Ao respecto, o autor vigués indicou que «Romasanta –que realmente naceu muller e lle chamaron primeiro Manuela– chegou a ser unha celebridade mundial». Engadiu que, ser xulgado hoxe, «o seu sería un xuízo mediático».

Pedro Feijoo: «Romasanta chegou a ser unha celebridade mundial»

Feijoo engadiu que «Romasanta chegou a ser moi cativador; é un personaxe fascinante e sedutor. A xente pregunta como podemos falar así dun asasino que se levou por diante, mínimo, a nove persoas en Rebordechao e unha antes e probablemente a máis. Dicídeme, non vos parece fascinante a historia de Jack el Destripador que foi un caso real?».

O autor –que tamén ten publicada a novela en castelán con Ediciones B, de Penguin Libros– ten reflexionado que Romasanta tiña un engado especial e só así se pode entender que a xente da aldea o crese e mesmo as mulleres aceptasen ser a súa parella ou confiar nel a pesar de ir desaparecendo as súas anteriores compañeiras ou familiares. El enfeitizábaas prometéndolles un futuro mellor fóra do lugar, en Santander, cidade á que nunca chegaban xa que as asasinaba no monte.

O escritor vigués foi presentado polo director de Galaxia, Fran Alonso; mentres que a entrevista realizoulla o xornalista Rafa Valero.

Fran Alonso resaltou de Feijoo a súa capacidade para «fusionar ficción e realidade» á hora de falar do primeiro asasino en serie de España pero cunha historia dende o contemporáneo. Tamén destacou o «xogo de identidades ocultas» que presenta a novela.

Pola súa parte, Feijoo recoñeceu que se ben Romasanta é un dos personaxes –de feito, as primeiras novelas da historia arrancan con el– despois ‘abandónao’ para presentar un relato que nos fala do acoso escolar, do conflito que viven as persoas cunha identidade sexual fóra do normativo, dos incendios forestais actuais, do acoso laboral ou da familia.

Feijoo –que acudiu ao coloquio cunha caveira de lobo, a mesma que atopou nun monte de Rebordechao e cuxa foto serviu de portada para o libro en galego– tamén tivo palabras de recordo para Domingo Villar. De feito, o seu personaxe Leo Caldas (o inspector) é nomeado en «Onde nacen as bestas».

O escritor vigués lembrou que ambos se consultaban e que en «Un lume azul» estaba tan atrancado co desenvolvemento dun capítulo que lle pediu consello a Villar. Este ofreceulle unhas recomendacións e propostas. Tanto lle gustaron a Pedro que lle propuxo que narrara el o capítulo. Anos máis tarde, Domingo consultaría un comentario gracioso que quería que figurara na obra de teatro «Síbaris» e Pedro axudouno. «Hai un chiste meu nese libro de Villar», indicou onte.

Preguntado polo público sobre o salto ao audiovisual, informou de que vendeu os dereitos para o cinema de «A memoria da choiva» e un lume azul» e «Ninguén contará a verdade». Desta última, indicou que «chegou unha oferta de Media Pro para facer un documental». Indicou que «pasa o de sempre pero o problema está en que consigan o financiamento».

Respecto aos lumes forestais, unha das tramas do libro, indicou que «o monte está cheo de morte. Por que arde sempre tanto o noso monte? Atopeime tantas explicacións que pensei que o raro é que non arda máis».

O autor ‘postúlase’ como marqués de Mamede ou vizconde e prepara unha romaría o 7 de xuño

Un coloquio co escritor Pedro Feijoo nunca foxe do humor e mesmo da retranca. Onte no Club FARO, as súas lectoras e lectores comprobárono unha vez máis. Xa no turno de preguntas, respondeu con voz cantarina que se estaba a postular para ser narqués de San Mamede, vizconde de Rebordechao ou concelleiro de Turismo de Rebordechao.

Con estes títulos nobiliarios e cargo inventados, quixo facer referencia ao tsunami que supuxo nunha ida e volta a súa vida na aldea. «Unha das cousas das que estou moi contento é do agradecemento que sinto da xente de Rebordechao. O traballo de documentación foi moi exhaustivo, mesmo obsesivo; pero hai unha parte da novela que non se podería contar se non fose pola interactuación e actuación directa dos veciños e pola súa xenerosidade. Eu fun alí buscando unha historia e atopei un lugar, unha comunidade da que sentirte parte».

Agora, el busca devolverllo polo que xa está a preparar con Xerais a que se chama Romaría Bestial para o sábado 7 de xuño.