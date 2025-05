Varios artistas gallegos, víctimas del preconcurso de la plataforma de entradas Wegow

La entrada en concurso de acreedores de la plataforma de venta de entradas Wegow –una de las más destacadas– afecta a cientos de artistas y decenas de festivales de España. Entre las víctimas gallegas figuran Luis Fercán, Yoly Saa o el grupo Bala. De momento, no consta que haya festivales gallegos afectados de momento.

La compañía anunciaba a media semana que recurría al preconcurso con el fin de procurar «soluciones que aseguren la viabilidad futura» de su proyecto. Reconocía que «el impacto de una combinación de factores» habían «debilitado» su «estabilidad financiera».

El problema presenta tres grupos de afectados directa o indirectamente: el público que ha comprado su entrada a través de Wegow, los artistas que vendían los billetes a través de esta plataforma para sus conciertos y las promotoras de conciertos.

En cuanto a los artistas, entre los gallegos afectados se encuentra Luis Fercán. Tanto él como Yoly Saa cuentan con Antonio Villar «Toño» como mánager a través de la productora Santeras Producciones, que aunque radicada en Madrid se encarga de representar a varios artistas gallegos.

Este señalaba ayer a FARO que «el público no debe preocuparse porque las entradas van a ser válidas. Nosotros tenemos para mañana —por hoy– todo vendido con Fercán para A Coruña y también sold out dos días (lunes y martes) en Madrid con él. Esas entradas van a ser válidas y vamos a dar los conciertos».

El problema radica en los artistas y la promotora. «No sabemos si vamos a cobrar ese dinero de las entradas. Ese es el problema. Al entrar en preconcurso de acreedores tendrá la la plataforma tres meses para realizar sus estudios de viabilidad para buscar o intentar buscar una forma de solucionar esto», señala Toño.

Añade que Wegow ya ha marcado reuniones con algunos de los «promotores más potentes» para la semana próxima. «Hay muchísima gente afectada. Son muchos muchos cientos de miles de euros en juego», agrega.

También informa de que la única vía de comunicación con la plataforma es a través del email. «Los trabajadores con los que solíamos hablar están dando la cara, los pobres, pero no saben si se van a quedar sin trabajo ni qué va a pasar», añade.

La situación es dolorosa. «A Luis Fercán le deben las entradas de bastantes conciertos y unos cuantos miles de euros. Para un artista emergente como él que vaya a perder 25.000 o 30.000 euros. Está muy fastidiado por todo esto», relata el mánager.

Por su parte, Luis Fercán escribía ayer en su Instagram sobre la «complicada situación»: «Tiene toda la pinta que no vamos a oler ni un euro de los bolos de A Coruña y Madrid ni de los de estas pasadas semanas. Es mucha pasta para quienes nos pasamos el día en la carretera persiguiendo esta cosa bonita llamada música».

A continuación remite un mensaje de calma a los fans indicándoles que «por vuestra parte no os tenéis que preocupar de nada, los conciertos van a seguir adelante y no se va a dejar tirado a nadie con su entrada. Faltaría más».

Yoly Saa –que se había presentado al Benidorm Fest el pasado año con «No se me olvida»– se encuentra «en la misma situación que Fercán aunque con menor cantidad de deuda. Han dado conciertos que no han cobrado pero tenemos que pagar igualmente a los músicos, entre otros costes. Y se trata de un dinero que es nuestro. Wegow solo tenía que gestionar la venta de las entradas. Por eso, el comprador final paga unos gastos finales de gestión. Eso era lo que debía haber hecho la empresa y no jugar con un dinero que no era suyo. La situación que tienen se debe a una mala gestión; a saber dónde está ese dinero», critica el responsable de Santeras Producciones.

Este mánager informa de que «estamos hablando con abogados para presentar una acción conjunta y vamos a ver cómo nos organizamos; pero hay que esperar estos tres meses de preconcurso. Si no lo reflotan, entran en concurso y a partir de ahí habrá que negociar para sacar un porcentaje de la deuda que tienen que nosotros. Con suerte se recuperaría algo pero a largo plazo, tras años».

Desde Facua, informan de que si las promotoras de conciertos o festivales cancelan los eventos, el consumidor podrá reclamar ante estas la devolución del dinero y las indemnizaciones por daños y perjuicios (desplazamientos y hospedaje).

Si los compradores no reciben sus entradas adquiridas a Wegow en 96 horas tras la compra (la plataforma seguía vendiendo ayer entradas) pueden interponer reclamación.