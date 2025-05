La IA derriba la barrera del idioma en las videoconferencias

«No he conseguido ese coche volador que me prometieron de niño, ¡pero esta es una de esas cosas que he estado esperando! ¡Genial!». Este es el comentario con más «me gusta» al vídeo en YouTube en el que Google presenta su nueva tecnología de traducción, prácticamente simultánea y con la voz del interlocutor, gracias a la inteligencia artificial (IA). La demostración de este avance para la aplicación de videoconferencias Google Meet es asombroso, si la IA puede seguir asombrando a estas alturas. El «problema», con todas las comillas que queramos, se expone en el segundo comentario con más «me gusta»: «Google acaba de terminar con mi carrera como traductor. ¡Gracias!», ironiza este usuario. Es una preocupación que comparten los actores de doblaje.

Google hizo una demostración de esta nueva función en la sede de la compañía en Mountain View, California, y en el contexto de la conferencia de desarrolladores Google I/O. En un vídeo pregrabado, una mujer estadounidense y otra hispanoamericana conversan en una videoconferencia por Google Meet sobre el alquiler de una casa; la primera en inglés y la segunda en español. La IA traduce al español lo dicho por la estadounidense casi de forma simultánea, superponiéndose a la alocución de la mujer traducida. Y hace lo mismo, pero a la inversa, cuando habla en español la mujer hispanoamericana.

«El resultado es una conversación auténtica y natural, incluso en diferentes idiomas», señala el gigante tecnológico en un comunicado. «Ayudará a superar las barreras lingüísticas ‘casi en tiempo real’, manteniendo la voz, tono y expresión del interlocutor», añade Sundar Pichai, director ejecutivo de Google.

Por el momento, esta herramienta solo está disponible en inglés y en español. Ya la pueden usar los suscriptores de los planes Google AI Pro y Ultra en versión beta, pero Google promete que «pronto estará disponible para empresas».

Google presentó también Try it on, una herramienta de IA que permite a los compradores por internet probarse la ropa antes de adquirirla, y un nuevo modelo de generación de vídeo con IA, Veo 3, que puede generar también audio.

Además, Sergey Brin, cofundador de Google, auguró que antes de 2030 se alcanzará la inteligencia artificial general (IAG), la esperada –y temida– capacidad de la IA para comprender o aprender cualquier tarea intelectual que pueda realizar un ser humano.