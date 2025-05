El papa León XIV tiene antepasados gallegos

Una nueva investigación parece aclarar los orígenes de Robert Francis Prevost, el papa León XIV. Como ya se sospechaba, los posibles ancestros españoles del pontífice datan de cientos de años atrás, en concreto del siglo XVIII, y vía Hispanoamérica. Según un estudio de la comunidad genealógica Geneanet y genealogistas de varios lugares del mundo, los antepasados del pontífice estadounidense proceden de la familia Bastos, originarios de O Porriño, además de Cádiz, Sevilla y Burgos.

La bisabuela paterna del actual papa, se llamaba Marie Rose (María Rosa) Ramos, y era descendiente de una pareja cubana del siglo XVIII: Vicente Ignacio Ramos y María Bastos, identificados como los sextos abuelos del pontífice. El apellido Bastos, según recoge la web de Geneanet, está presente actualmente en mayor medida en Vigo y sus alrededores y en el interior de la provincia de Pontevedra, así como en diversas zonas de Portugal, sobre todo en Oporto y Viseu, en Valladolid y en Madrid.

Según descubrieron los genealogistas del Cuban Genealogy Club de Miami, la pareja formada por Vicente Ignacio Ramos y María Bastos se casó en la Iglesia del Espíritu Santo de La Habana, construida en 1635 por hombres libres afro-cubanos. Su hijo, Manuel José Ramos, nacido hacia 1750 en La Habana, emigró a Nueva Orleans, donde se asentaron varias generaciones de descendientes.

Los orígenes del papa León XIV, nacido en Chicago el 14 de septiembre de 1955, concuerdan con los de la mayoría de la población procedente del noreste de Estados Unidos, un auténtico crisol de culturas, fruto de la inmigración masiva, especialmente en torno a las ciudades de Nueva York y Chicago. Es decir, la mezcla de orígenes es total, por lo que no resulta extraño que en esas raíces tan frondosas haya extremos en España y, más concretamente, en Galicia, a través de Cuba, destino de una numerosa emigración gallega. Pero cuando se hablaba de los antepasados “Spanish” del papa, ese “Spanish” lo utilizan los estadounidenses muchas veces para referirse a lo “hispano”, no necesariamente a lo español. De ahí que el apellido Martínez fuese una pista, pero no un dato concluyente de ese origen remoto en España.

Respecto a ese apellido Martínez, desde Geneanet apuntan a otro hallazgo curioso: un antepasado lejano por la línea Martinez: Jacques (o Santiago) Martinez, registrado en Nueva Orleans a finales del siglo XVIII. Los investigadores sospechan que el apellido fue castellanizado. Según los archivos, Jacob Martine nació en Praga (Bohemia, República Checa). Tras convertirse en Santiago Martín y luego Martínez, su nombre se españolizó, como el de muchos otros durante el periodo de dominación española de Luisiana (1763-1803). Su esposa, Françoise Panquinet, tenía ascendencia romaní, ya que sus abuelos formaban parte de 13 familias romaníes deportadas de Dunkerque (Francia) en 1720. Discriminados en Francia, fueron asimilados progresivamente a otras categorías coloniales.

“Esto refuerza aún más la diversidad cultural del linaje familiar del papa, donde confluyen raíces francesas, italianas, cubanas, españolas y estadounidenses”, señalan desde la comunidad de Geneanet.