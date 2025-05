Un exemplar da primeira edición de ‘Alba de Gloria’ de Castelao viaxará á Unesco

Un exemplar numerado da primeira edición do discurso «Alba de Gloria» de Castelao viaxará ata a biblioteca da Unesco para solicitarlle apoio nas medidas a favor da lingua galega. O presidente da Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo, participou onte en Muras (Lugo) na preparación do envío, pertencente á biblioteca da pedagoga Antía Cal e do oftalmólogo galeguista Antón Beiras.

No acto, na casa familiar de Antía Cal en Muras, estivo acompañado por 15 alumnos do colexio CEIP Antía Cal Vázquez, que asinaron unha das tres cartas que chegarán á organización internacional solicitando o seu apoio ás escolas rurais para preservar a lingua.

Así mesmo, o «Legado Activo Beiras Cal» asina a outra das cartas e Henrique Monteagudo, a última, dirixida á directora xeral dá Unesco, Audrey Azoulay.

Pola súa banda, a filla de Cal e Beiras, Beatriz Beiras, solicitou á Unesco que «se interese por aquelas políticas lingüísticas que sirvan para darlle á lingua galega un futuro nun momento onde hai unha clara crise no número de falantes».

Nesta liña, o presidente da RAG destacou que «se ten que relacionar o mantemento do idioma co benestar e o desenvolvemento de comunidades humanas que a falen». Ademais, ampliou: «Isto está intimamente relacionado coa ecoloxía, o coidado do territorio e o desenvolvemento respectuoso co medio natural».