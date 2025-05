Cuenta atrás para O Son do Camiño 2025: lleno en los hoteles y precios por las nubes

A menos de un mes para que comience O Son do Camiño, uno de los festivales gallegos más esperados, tanto técnicos como asistentes han comenzado ya con los preparativos. En esta edición, serán los días 12, 13 y 14 de junio cuando el Monte do Gozo se vuelva a llenar de música. El amplio cartel, que incluye de nuevo un abanico de artistas para todos los gustos, cuenta desde hace semanas con todas las entradas agotadas para uno de sus días –el sábado–. Algo que repercute también en toda la hostelería compostelana.

En plataformas como Booking, el 84% de los alojamientos ya no están disponibles para las fechas en las que se celebra el conocido festival –que coincide además con otros eventos programados durante esos días en la ciudad–. En la edición pasada el festival se cerraba con la asistencia de 130.000 personas, repartidas en las tres jornadas, que acudieron al Monte do Gozo, en Santiago, para ver a alguno de sus artistas favoritos.

José Antonio Liñares, portavoz de Unión Hotelera Compostela y copropietario de los hoteles Costa Vella, Altair y Moure, en el casco viejo de Santiago, explica que «a semana do Son do Camiño xa é un clásico da cidade e hai moita actividade. É un evento de gran proxección e xa no mes de xaneiro comezamos coas primeiras reservas. A estas alturas contamos con unha gran porcentaxe de ocupación».

Se trata de uno de los eventos musicales más esperados de Galicia, cuya edición del 2023 batía récord de participación, registrando a un total de 134.000 personas. «Agora están moi de moda os festivais e ao do Son ven moita xente. Pero non só de Galicia, tamén de outras zonas de España e Europa. Por exemplo, hai uns anos tivemos aloxados a un grupo de ingleses e italianos», comenta Liñares.

Pocas alternativas

En sus hoteles tienen «todo completo», asegura José Antonio. Así, plataformas como Booking reflejan, a un mes de dar comienzo el evento, que el 84% de los alojamientos hosteleros de la capital ya no están disponibles para esas fechas y los pocos que quedan parten de los 250 euros.

En el casco viejo, una habitación doble, por noche, oscila entre los 300 y los 500 euros. Las alternativas más próximas al espacio musical cuentan, actualmente, con pocas opciones de reserva. Sin embargo, los establecimientos más alejados tampoco ofrecen muchas posibilidades.

Los altos precios, que cada año se disparan en esa fecha, se deben a la gran demanda que desde el comienzo del festival se observa en la ciudad. «A ocupación soe ser completa. Se agora mesmo está nun 80%, nunhas semanas será do 100%. Son datas moi activas xa que, ademáis de coincidir coa chegada de peregrinos e visitantes á cidade tamén o fan con outros eventos», explica Liñares.

Y es que, el día 15 de junio, coincidiendo con el final del esperado festival, se realizará en Santiago la 1ª Marcha Eurovelo Compostela. Una prueba cicloturista, de carácter no competitivo, que se celebra por primera vez en Compostela con el objetivo de promocionar el turismo sostenible a través de la bicicleta. «É normal que os prezos suban, porque xusto nesas datas hai moito turismo», remarca el portavoz de Unión Hotelera.

Para grupos, en cambio, ya es una misión imposible encontrar alojamiento. Los apartamentos disponibles, rondan los 1.000 euros y la alternativa más económica para los interesados es dividirse en habitaciones. «Segundo se achege a data, será máis complicado atopar habitacións», remarca Liñares. Y, al precio del alojamiento habría que añadirle los gastos de la entrada al festival que ronda hoy los 135 euros.

Pero son muchos los que optan por la alternativa de no salir del recinto para alojarse y deciden aprovechar la zona de descanso que cada año ofrece la organización, o el famoso glamping. Ambas zonas habilitadas junto al espacio musical y que suman cada año cada vez más adeptos.