A Real Academia Galega reivindica para o futuro do idioma compromisos tanxibles

Malpica de Bergantiños exerceu de capital das Letras Galegas acollendo o pleno extraordinario da Real Academia Galega (RAG), que reivindicou para o futuro do idioma o «exemplo luminoso» das cantareiras e da tradición oral que se abre aos novos tempos. Un acto que foi seguido por centos de persoas que ateigaron o Centro Cívico da vila e ao que se sumou o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, entre outros representantes políticos.

O presidente da RAG, Henrique Monteagudo, lembrou que os datos do Instituto Galego de Estatística debuxan un «panorama alarmante» para o galego, logo de perder «a súa posición secular de lingua máis falada no país». Por iso, reclamou unha «reformulación a fondo da política lingüística que poña a infancia e a mocidade no centro, e demandou «mensaxes de entusiamo, acompañadas de compromisos tanxibles» para garantir o futuro do noso idioma.

Centos de persoas seguiron en Malpica o pleno extraordinario da RAG / RAG

Sinalou ademais que é preciso «saír do bucle interminable das polémicas estériles e as retóricas ocas, alleas ao alento dunha cidadanía inqueda, que aspira a ver o idioma do país convertido nunha lingua normal». Un idioma, engadiu, que «queremos vivir tranquila e plenamente, con alegría e sen limitacións».

Brazos sempre abertos

Monteagudo afirmou que a Real Academia Galega «mantén sempre abertos os seus brazos á colaboración, porque isto é tarefa de toda a sociedade e de todas as institucións, que ten que ter o Goberno galego á fronte».

A RAG personificou a homenaxe ás cantareiras e á poesía popular oral nas Pandeireteriras de Mens (Malpica); Eva Castiñeira, de Muxía; e Rosa e Adolfina Casás Rama, de Cerceda. Todas elas «mulleres fortes e rexas, criadas no medio rural e que pasaron por circunstancias moi difíciles na vida», afirmou a académica Ana Boullón. Destacou ademais que «posuían un gran coñecemento cultural e material, e souberon transmitir o rico patrimonio do que eran depositarias, comunicado xeración tras xeración, agora para o futuro».

Boullón subliñou que da fonte da tradición xorden hoxe todo tipo de adaptacións, «mostrando que non se procura unha difusión meramente arqueolóxica dela, senón a súa apertura aos novos tempos». «Aínda que poida semellar paradoxal, esta celebración está dedicada á xente nova, e serve de vencello entre as xeracións máis vellas e máis novas, como mostra espontánea e sincera da comunicación interxeracional», subliñou.

Ferramenta de normalización

Ana Boullón e o tamén académico e coautor do Cancioneiro Popular Galego, Antón Santamarina, destacaron a oportunidade que significa para o o galego o mundo da música tradicional. «As novas expresións de lecer nos festivais, nas novas foliadas, e as aulas de música e baile tradicional poden converterse nunha ferramenta para a normalización lingüística», recalcou Boullón.

«Non podemos disociar a sorte da nosa lírica popular da sorte da lingua. E niso é necesaria a achega de todos, non són a das cantareiras», afirmou Santamarina, quen apuntou que «falta sobre todo o compromiso dos responsables de facer unha planificación lingüística que trate con decisión de deter e inverter esta deriva».

As Tanxugueiras abriron coa súa música o acto central das Letras Galegas en Malpica / RAG

Pola súa banda, Xesús Alonso Montero subliñou a relevancia artística da literatura popular oral e desmontou os prexuízos de eruditos como Marcelino Menéndez Pelayo ou Juan Valera para deterse na pegada dos versos populares de Rosalía de Castro. «Só as vinte e unha cantigas populares de Cantares gallegos poñen en evidencia o desacerto dos negacionistas da poeticidade dos textos do chamado cancioneiro popular de tradición oral», afirmou.

O pleno rematou coa interpretación do Himno de Galicia / RAG

O expresidente da RAG compartiu ademais co público a influencia do cancioneiro na súa traxectoria vital e académica. «Fun alumno na Universidade Central de don Dámaso Alonso, un dos filólogos hispanos máis sabios á hora de explicar a poeticidade dos textos; pois ben, eu non descubrín a poesía na Universisade Central, fíxeno nas lareiras e nas tabernas do Ribeiro do Miño, na universidade rural e cotiá dos meus anos da adolescencia. Esa foi a miña primeira universidade, e quizais foron os textos populares os que operaron na cerna do meu espírito xuvenil para que, en 1948, decidise estudar Filoloxía».