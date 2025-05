Miles de persoas toman as rúas de Santiago en defensa do galego Antonio Hernández Actualizado: 17/05/2025 12:52 Ver galería > Gaitas, pandeiretas e cantos en defensa do galego. Esa é a banda sonora que inunda as rúas de Santiago, onde miles de persoas participan na mobilización con motivo del Día das Letras Galegas, que este ano ten como lema "Lingua Vital Xa!". "Na Galiza, en galego" e "Galiza ten futuro en galego" foron os cánticos cos que a manifestación, que ten como punto final a Praza do Obradoiro, partiu dunha abarrotada Alameda.

