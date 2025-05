«Estamos vivindo un 'boom' con cada vez máis contas en galego nas redes sociais»

Borxa González Castro (Pontevedra, 1987) é, xunto con Anxo Sánchez, o creador e responsable de Orgullo Galego, unha plataforma online web que ten por vontade «difundir e poñer en valor a cultura e a lingua galegas a través das redes sociais».

-Ides camiño dos dez anos. Cando vos lanzastes á internet en xuño de 2016, que cales eran as vosas previsións?

-Primeiramente creamos unha conta en Facebook para publicar no noso tempo libre, de andar por casa, digamos. Soñabamos en dous, tres ou catro anos poder acadar os 10.000 seguidores. Conseguímolos en 30 días. Logo en seis meses eramos 50.000 e nun ano, ou ano e medio, xa tiñamos 100.000. Aí démonos conta que funcionaba moi ben e decidimos, pouco a pouco, transformalo nunha comunidade e xerar contido propio: artigos, vídeos, perfís en máis plataformas… e darlle un toque de máis seriedade. Foi evoluíndo a longo dos anos. Eu non contaba con chegar ata aquí e moito menos poder dedicarme profesionalmente a isto.

-Tocades todos os paus: historia, lingua, botánica, etnografía…

-Si. Vou publicando principalmente sobre as miñas inquedanzas. Gústame moito coñecer sitios novos, estudar a súa historia, aprender sobre a nosa cultura e tradicións... Decidimos focalizarnos nese gusto persoal: lingua, mitoloxía, actualidade, natureza, lugares que visitar… A nivel persoal estou aprendendo moitísimo, investigo cousas novas e logo tento transmitilo na plataforma.

-É un labor titánico para só dúas persoas, e só contigo con dedicación exclusiva na creación de contidos...

-Son moitísimas horas cada semana, moitas, moitas, moitas… Pero é unha satisfacción porque estou facendo algo que me gusta, co que aprendo e que vexo que ten boa acollida, non só entre a poboación galega, entre xente de todo o mundo. Xa só en Portugal e Brasil temos casi 20.000 seguidores, e logo nas comunidades da diáspora como Arxentina, Uruguai, Venezuela…

-A fachenda galega online goza de boa saúde e presume de músculo…

-O certo é que as redes sociais son moi cambiantes, podes ter o teu tope de seguidores e quedar aí ou baixar, pero nove anos despois cada vez imos gañando máis apoio. É un proxecto que vai estendéndose máis. Vamos acadando máis colaboracións con empresas, entidades, institucións… A web medra cada vez máis. O proxecto continúa nunha liña ascendente, non só por seguidores, que xa temos medio millón entre todos os perfís, tamén en canto a contidos e colaboracións con proxectos.

-En que consisten esas colaboracións institucionais?

-Desde o ano 2021 traballamos con distintos concellos e administracións no ámbito do uso do galego. Recentemente en Cangas demos unha serie de charlas nos institutos sobre a lingua nas redes sociais. Tamén en Moaña, Pontevedra, en toda A Costa da Morte a través da Deputación da Coruña… Eu pola miña conta chamo aos centros educativos, pero tamén nos contactan para facer colaboracións sobre cultura, posta en valor do patrimonio, festas… Nos dous últimos anos cada vez máis concellos e institucións nos teñen en conta.

-A mocidade fala galego?

-Pois depende un pouco da zona. Por exemplo, nas charlas que impartín agora na Costa da Morte e Terra de Soneira, maioritariamente son galego falantes. Aínda que é certo que non coñecen aínda demasiado contido nas redes sociais na nosa lingua. De aí estas charlas e obradoiros. Logo, noutras zonas é certo que o galego diminuíu motísimo: nos institutos hai maioritariamente castelán falantes, e os poucos rapaces que falan galego mudan de idioma. É unha situación bastante complexa. Pero a nosa lingua chégalles pola música, polas redes…

-Sentídesvos unha illa na inmensa rede?

-Realmente, cada vez hai máis contido en galego en redes e moi diverso: ciencia, deporte, unboxings, maquillaxes, cociña… moitos temas. Desde que naceu Orgullo Galego até agora mudou todo moitísimo. Xa hai xente que se dedica profesionalmente a facer o seu contido en redes e en galego. Estamos vivindo un boom con cada vez máis contas que falan en galego de temas moi diversos. Nos últimos dous anos en TikTok, por exemplo, multiplicouse por 200 o número de contas na nosa lingua, e tamén no Instagram, no Youtube entón xa non é unha situación tan mala como antes. Cando Orgullo Galego naceu xa había portais e algunas canles no idioma propio, pero é certo que eramos poucos.

-Hai motivos para ser optimistas?

-Eu comprobo que cada vez hai máis rapazada e xente adulta que está creando contido en galego nas diversas plataformas de internet e é constante. É unha liña ascendente moi grande. Lóxicamente aínda queda moito, pero por sorte xa non somos a excepción, digamos. Animo á xente a que consuma contido en galego, que o hai moi diverso e moi exitoso con contas con milleiros de seguidores. Isto demostra que o galego non resta, ao contario: ten un potencial moi enorme para chegar a moita xente.