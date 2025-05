Dakidarría se une al boicot al Viña Rock tras su compra por un fondo proisraelí: «Estaríamos apoyando un genocidio»

Menos de 15 días distan entre la foto gloriosa de Dakidarría en el Viña Rock posando ante una muchedumbre y su contundente comunicado criticando a este evento. Por el medio se ha destapado que el festival, clásico de la música reivindicativa en España, forma parte del pack en el que ha entrado el fondo de inversión KKR, al que definen como «organización sionista pro-Israel».

«Dakidarría no volverá a participar en el Viña Rock (ni en ningún otro festival relacionado con KKR) a no ser que se desvinculen de este fondo de inversión», afirma la banda miñorana, tras argumentar que figurar de nuevo en el cartel supondría «apoyar de manera directa un genocidio», el de los palestinos. También la viguesa High Paw, que participó en esta edición y se subió al escenario con el grupo de ska-punk, se ha sumado a un boicot que han defendido Reincidentes, Porretas, Son of Aguirre o Sínkope.

El diario El Salto publicó esta semana que KKR, al que se acusa de estar involucrada en la promoción inmobiliaria en los territorios ocupados por Israel en Palestina, es desde 2024 el propietario de Superstruct Entertainment, una firma que organiza unos 80 festivales en todo el mundo.

Entre los eventos se encuentran algunos de los más importantes que se hacen en España, y también en Galicia. Están Resurrection, O Son do Camiño, Morriña Fest y Caudal Fest, junto con Sónar, Arenal Sound, FIB, Monegros o Tsunami Xixón, entre otros.

Listas negras

En sus más de 20 años de recorrido, Dakidarría ha sido asiduo al Viña Rock, quizás el festival más masivo dedicado a las músicas combativas. Aunque en los últimos años han ampliado su oferta, y también han aflorado críticas por las condiciones laborales de sus empleados, se ha mantenido como lugar de encuentro para artistas y público que llevan el compromiso por bandera.

«Pasamos muy buenos momentos en este festival y siempre aprovechamos el espacio para reivindicar (En esta última edición, sin ir más lejos, fuimos altavoz de la problemática de Altri e hicimos que el Viña gritase ALTRI NON a casi 1000 km de Galiza) pero todo tiene un límite», exponen los miñoranos.

Dakidarría conoce en sus carnes lo que supone estar vetados por administraciones y organizaciones contrarias a sus ideas. «Pueden ponernos en la lista negra que quieran (tenemos experiencia también en estas listas) pero, si intentamos ser honestos, es el único camino que una banda como la nuestra debe tomar», argumentan en su comunicado, que finaliza con un «Viva Palestina libre y FCK Israel. Lume!».