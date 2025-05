«De non ser oncólogo, sería panadeiro pola relación coas persoas»

A afabilidade do oncólogo galego Luis Paz-Ares sorprende ao outro lado do teléfono. Este xefe de Oncoloxía no 12 de ctubre e profesor na Facultade de Medicina da Complutense recorda que, nun inicio, a súa primeira opción para entrar na universidade foi Empresariais. «Non creo de todo nas vocacións, creo que nos gustan máis as cousas cando sabemos máis delas», comenta unha persoa que naceu en Vilagarcía de Arousa nunha familia numerosa, se ben os seus pais eran orixinarios de Melide e da bisbarra. «Desde os seis meses ata os seis anos, crieime nunha aldea, Beancos, nunha casa labrega. Foi unha sorte ter esa experiencia vital tan diferente da vida que tiven despois, con menos contacto na natureza. Non había nin luz eléctrica no lugar no que vivía», lembra.

-Moitos académicos e pacientes destacan de vostede que sempre busca o benestar da persoa doente.

-Unha das cousas máis gratificantes de ser médico é a relación que se establece co doente e a familia. Co oncólogo, ademais, hai unha relación singular. Nós vemos estes pacientes cada semana ou cada tres. Despois, seguímolos nas revisións. Hai unha relación especial e moi intensa. O oncólogo é moi partícipe de moitas cousas que lle contan como se o fillo vai facer a primeira comuñón, se o pai rompeu a cadeira... A min, gústanme moito as relacións humanas.Pásoo moi ben na consulta relacionándome coa xente e disfruto, se podo, axudándoa. Eu coméntolle aos doentes que se non chegar a ser oncólogo, podería ser panadeiro pola relación que se establece cos clientes de todos os días alén do punto de vista comercial.

O oncólogo Luis Paz Ares. / 12 de outubro

-Para tratar con pacientes nunha situación tan delicada, os oncólogos han de ter unha psicoloxía forte.

-Creo que nós temos que ter claro o que podemos dar. Gustaríame coidar a todos os doentes pero teño que ter claro que non vou curar unha determinada porcentaxe. O que teño que facer é darlles os coidados oportunos, que o tempo que vivan teña a maior calidade de vida. Non me podo poñer obxectivos irracionais nos coidados.

-Vostede centrará o seu discurso no cancro de pulmón de células pequenas que é moi letal e crece moi rápido.

-O cancro de pulmón é un cancro moi frecuente. No noso país, temos 30.000 casos cada ano e é o cancro máis mortal; o 20% das mortes por cancro débense a el. O subtipo de células pequenas supón o 15% dos tumores malignos de pulmón e é o máis agresivo de todos. En principio, responde ben á quimioterapia e inmunoterapia pero, en xeral, ao cabo dos meses, volve máis agresivo. A resposta aos segundos e terceiros tratamentos xa son de peor calidade. A inmunoterapia beneficia algúns pacientes pero hai moito que estudar nesta doenza para sacar adiante novos tratamentos.

-Pódenos falar dalgúns deles?

-Hai unha segunda modalidade de inmunoterapia; chamámoslle os activadores de células T. O noso grupo investiga nisto de maneira relevante. Tamén están os anticorpos monoclonais conxugados que eu creo que van ser importantes. Ademais hai un tratamento dunha empresa galega, PharmaMar, que prepara un medicamento, lurbinectidina, derivado dun produto do mar. O noso grupo ten datos bastante interesantes da combinación deste medicamento coa inmunoterapia máis clásica e que chamamos os inhibidores de RB1. Nun congreso próximo, imos presentar un estudio que vai ser relevante.

-Hai aportación dos hospitais galegos a estas investigacións?

-Recentemente, un consorcio español duns 40 investigadores básicos e clínicos obtivemos financiamento de 10 millóns de euros da Asociación Española contra el Cáncer. Os coordinadores somos o doutor Marcos Malumbres –do Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO)– e eu mesmo por parte do Hospital 12 de Octubre. Tratamos de coñecer mellor a bioloxía da enfermidade e descubrir novas dianas terapéuticas para coñecer e desenvolver novos conceptos terapéuticos. Neste consorcio, hai varios institutos galegos, incluídos o CHUS e o CHUAC.

-Imaxino que, aos médicos, failles tremer escoitar falar de aumentar o gasto militar en defensa.

-Sería unha ledicia que ese presuposto para armas fose para armas terapéuticas contra o cancro e non para presuposto de defensa. Non quero entrar en se é necesario ou non pero a investigación é o único que lle pode dar novas oportunidades aos doentes de hoxe e mañá. O investimento en investigación neste país está moi por debaixo do 2%. Levamos moitos anos reclamando chegar aí. Os países que máis progresan son os que invisten un 3% ou máis do seu PIB na investigación.

-Falan da importancia da detección precoz do cancro pero unha vez diagnosticado, por exemplo, nos de vexiga ou próstata, as listas de espera para probas ou operacións son longas en Galicia.

-Coñecemos ben os límites razonables dos tempos de espera para unha proba ou ciruxía. A nosa obriga é reclamar os medios. Onde traballo vemos problemas de listas de espera. Temos que estar vixilantes os médicos e reclamar os medios que non temos.