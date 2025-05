Un millar de gallegos logran empleo con los microcréditos de MicroBank

Las empresas Hangover of Fashion (dedicada a la venta online de prendas de vestir para mujer y complementos), Beniu (tratamientos fitosanitarios con drones para cultivos y monte) o Lume (centros deportivos enfocados en la salud) tienen algo en común: las tres se han creado o han dado un impulso a su negocio con un microcrédito de MicroBank, el banco social de CaixaBank. Esta financiación dio empleo a un millar de personas el pasado año. Ayer, en las instalaciones de FARO, Felipe Salazar, propietario de los centros Lume, hablaba de su experiencia en la jornada «MicroBank. Financiando proyectos que cambian vidas». El foro fue conducido por Rafa López, jefe de Sociedad y Cultura de FARO.

En ella, recordaba cómo dejó Brasil –su país de origen– con su mujer e hijo para iniciar una nueva vida en España en 2018 tras sufrir «cosas muy dramáticas» allí. Este exatleta profesional y licenciado universitario con el grado de Actividad Física (INEF) comenzó a trabajar como entrenador en centros deportivos de Vigo.

En la ciudad no contaban con familia, solo tenía un amigo que había estudiado con él. Pasado un tiempo observó que había un nicho de negocio posible: quería abrir un gimnasio para focalizarlo al entreno físico pero con miras a la salud.

Comenzó a perfilar su proyecto pero se encontró con la muralla con la que topan muchos emprendedores: la falta de dinero y la imposibilidad de recibir un crédito por parte de un banco por no cumplir los requisitos estipulados.

Inés, gerente de una de las oficinas de CaixaBank en Vigo, se percató de que el proyecto podía ser viable y lo redirigió a Érguete. «Es difícil arrancar con algo nuevo desde cero. Le pasa a cualquier emprendedor. Yo –detalla Salazar– tenía la experiencia de tener proyectos allí pero aquí había que adaptarse a una nueva realidad. Yo no veía la posibilidad de que algo saliese mal; me tenía que salir bien; eso te genera miedo y energía para lograrlo. Con Érguete tratamos de que se hiciese viable un sueño y me ayudaron. Fue la clave de éxito del proyecto».

En la actualidad, cuenta ya con dos gimnasios Lume en el centro de Vigo y confía seguir asentándose y crecer para en unos años dar el paso a franquiciarlo.

Además del emprendedor Felipe Salazar, participaron en el foro organizado por FARO Marta Alonso, responsable del área de autoempleo de la Fundación Érguete-Integración; y Marta Albela, directora de Red Galicia de CaixaBank.

Cubrir necesidades

Esta última explicó que la peculiaridad del banco social de CaixaBank es su objetivo, «financiar proyectos que cambian vidas. Se trata de dar finaciación a familias, colectivos o emprendedores que no tienen acceso al sistema tradicional de financiación de los bancos, ya sea porque no hay garantías o faltan ingresos. Pero tienen un proyecto y una necesidad que cubrir».

En el caso de MicroBank «el 100% del objetivo son los microcréditos, mientras que en otras entidades es una parte de su negociado. Además, sin grandes requisitos, tenemos una financiación que se adapta; es flexible. Nuestro objetivo fundamental es la inclusión financiera».

Para poder beneficiarse de esta línea, la persona u organización que lo solicite debe encontrarse en una situación de riesgo de exclusión financiera; es decir, tener muchísimas dificultades para que le concedan un préstamo para emprender o desarrollar un negocio o incluso es posible que haya ido a diferentes entidades bancarias y le hayan denegado la concesión de crédito. En resumen, se trata de proyectos que no encajarían en el circuito tradicional de bancos. Además, debe presentar un proyecto de autoempleo o emprendimiento y, muy importante, tienen que encajarle los límites económicos que establece MicroBank.

Al respecto, Marta Albela detalló la existencia de una línea para emprendedores de entidades colaboradoras como Érguete. «Son líneas para emprender un negocio de hasta 30.000 euros con 6 años de financiación y hasta 6 meses de carencia –periodo con cuota mensual más reducida o incluso nula–; también hay microcréditos para inicio o crecimiento de negocio. En ese caso, damos hasta 50.000 euros con seis años de financiación y hasta seis meses de carencia».

Durante el pasado año, en Galicia, se iniciaron 367 negocios con apoyo financiero de MicroBank. La cifra supuso un aumento del 28% respecto al año anterior. Quizás con estos números no entendamos la magnitud, pero se visualizan y comprenden mejor con el siguiente dato: supusieron la creación de 966 empleos directos en la comunidad.

Para acceder a este apoyo financiero, la persona o grupo interesado puede acudir a una oficina de CaixaBank para exponer su propuesta. Desde allí, lo derivarán a las entidades colaboradoras.

Estas son un total de 14 en Galicia entre las que figuran Érguete, la Cámara de Comercio de Vigo, la Fundación Amigos de Galicia y los ayuntamientos de Tomiño o Ponteareas. Precisamente, desde este último encarrilaron la iniciativa de Beniu.

En estas entidades colaboradoras asesoran a los futuros emprendedores. Además les ayudan a realizar un plan de empresa además de elaborar un informe de viabilidad. «Toda esa información la deriva a la oficina y nosotros recabamos la documentación adicional necesaria; montamos la operación y un comité de riesgos la aprueba», explica la directora de Red Galicia de CaixaBank.

«Hay gente emprendedora que tiene ideas pero no sabe cómo canalizarlas. Desde las entidades colaboradoras dan forma a esos proyectos», añade.

Marta Albela, directora Red Galicia de CaixaBank: «Las entidades colaboradoras hacen una labor extraordinaria» «Nos dirigimos a colectivos que en el sistema bancario tradicional tienen muchas dificultades para acceder a financiación. Jóvenes, mujeres y gente del entorno rural son algunos a los que desde MicroBank intentamos dar solución», señaló ayer Marta Albela, directora de Red Galicia de CaixaBank. De esta manera, indicó que están dando cabida mediante los microcréditos a iniciativas que ahondan en el rural, al tiempo que impulsan el emprendimiento femenino. Además están financiando a jóvenes mediante préstamos para que inviertan el dinero en formación. Marta Albela agregó que «las oficinas casi viven los proyectos de los emprendedores como propios. Hay un abanico de iniciativas en todos los sectores; en la ciudad y rural. Hay un tema importante. No importa solo el negocio que se abre, sino el impacto socioeconómico que produce y que en Galicia rondó el millar de personas el pasado año. Eso es muy relevante y, por eso, estamos satisfechos. El pequeño comercio da vida». Aprovechó para destacar que «las entidades colaboradoras hacen una labor extraordinaria con el asesoramiento que realizan». También resaltó que una de las claves de éxito de la iniciativa de microcréditos de MicroBank es «la cercanía por la red de oficinas que tenemos. Todas las oficinas de Pontevedra realizaron un microcrédito de emprendimiento el año pasado».

Felipe Salazar, Centros deportivos Lume: «Mi ambición es transformar mi proyecto en franquicia y crecer» «Tengo mucha ilusión. Mi ambición es transformar mi proyecto en franquicia y crecer bastante. Hoy tenemos dos centros en Vigo, el primero en Hispanidad y el segundo en Doctor Cadaval. El segundo lo abrimos hace tres meses, después de alcanzar el número de clientes previstos. Tengo claro que vamos a seguir creciendo. Ya tenemos empleados y la idea es dentro de otros dos años seguir creciendo y abrir un tercero», explicaba ayer Felipe Salazar, de los centros deportivos Lume. Indicó que «no solo hay que pensar en números. Para mí Lume es mucho más que eso. Si fuera solo una marca económica, yo no habría salido de mi país, donde estaba muy bien en ese sentido. Nosotros nos marchamos de allí, Brasil, buscando otros objetivos. Lume es una posibilidad de ofrecer salud a la gente. Desde que acabé la universidad, mi objetivo siempre fue promover salud». Añadió que «el único trato que tenía con mi esposa si salían mal las cosas en Europa era volverse a Brasil; yo solo quería trabajar en mi área». Indicó Felipe Salazar que su objetivo no era «quitar» clientes de otros gimnasios, sino ganar nuevos adeptos al ejercicio físico. Se refería a gente «sedentaria, que no tiene el ejercicio físico como su objetivo de vida. Es gente que no está en gimnasios y centros deportivos». Añadió que su proyecto es a diez años, con un plan con el que confía en seguir asentando su éxito para continuar la expansión.