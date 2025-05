Fillas de Cassandra codéase con Bad Bunny

Que teñen en común o último disco de Fillas de Cassandra, «Hibernarse», co álbum «Debí tirar más fotos» de Bad Bunny –que, por certo, esta semana voltaba ao número un da Billboard 200 dos EEUU–? A resposta atópamola na plataforma Apple Music e, en concreto, na sección Up Next. Nela, onte, podiamos ver as portadas de seis discos favoritos deste programa. Entre eles, estaban o das viguesas e o do portorriqueño Bad Bunny.

Up Next é un programa mundial da plataforma de música en streaming de Apple. Caracterízase por presentar mensualmente os mellores artistas do momento, segundo as opinións dos creadores de tendencias e editores que traballan para Apple Music.

Cada mes, elixen un artista para representalo co gallo de promocionar o solista ou banda. Isto conségueno destacando a parte frontal do disco e o nome do grupo na portada da web. Por iso, podemos ver na parte superior da páxina de Up Next a foto de Fillas de Cassandra, o seu nome e os correspondentes enlaces ao EP «Hibernarse».

Ademais, tamén na portada, amosan unha playlist na que figuran novos talentos con algún tema de artistas máis asentados. Nesta lista de escoita, temos o tema «Arderse» de Fillas de Cassandra como primeiro; séguelle «Baby (It´s a crime)» de Rema e de terceiro «Sabes lo que es» de Teo Lucadamo. Tamén atopamos cancións de Judeline ou Sen Senra.

A aposta do novo disco de Sara Faro e María SOA integra diferentes artes. Días atrás, revelaban unha serie de oito xoias e obxectos de vidrio soprado feitos a man e asinados por Toda Frágil, a galega Silvia Calvo, que fixo pezas para o videofilme «Hibernarse».

Na páxina www.todafragil.com, estas pezas únicas poden adquirirse ata o 22 de maio. As persoas que adquiriran na prevenda o vinilo dispoñen dun código de desconto, facilitado polo selo Altafonte, para o proceso de compra das xoias.