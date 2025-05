«Ningún factor protector del alzhéimer actúa como vacuna»

«Cuando te cuidas, el alzhéimer da un paso atrás». Este es el título de la charla que ofrecerá hoy Nina Gramunt en la sede Afundación de Vigo (Policarpo Sanz, 24-26). Esta experta y divulgadora abordará los factores de riesgo modificables de la enfermedad y cómo los hábitos de vida saludables pueden ayudar a prevenirla. Además, glosará los últimos avances en investigación y responderá a las preguntas del público. La neuropsicóloga recomienda el blog divulgativo de la Fundación Pasqual Maragall, «Hablemos del alzhéimer».

-Una revisión de la comisión de expertos de la revista «The Lancet Neurology» describió hasta 14 factores de riesgo sobre los que podríamos actuar para prevenir la demencia. ¿Cuáles son más fáciles de abordar?

-Estos factores se refieren a riesgo de demencia de cualquier tipo. De todos los tipos de demencia, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Lo digo porque estos factores de riesgo de los que hablaremos se aplican para prevenir cualquier tipo de demencia, sea provocada por alzhéimer o no. Hay unos cuantos que se aglutinan por su relación con el riesgo de afectación cardiovascular: controlar la hipertensión, la diabetes, el colesterol clásicamente llamado malo, el LDL; la obesidad, la inactividad física... Estos factores que tienen que ver con el control de la salud cardiovascular también tienen una relación con el control de la salud cerebral. Se ha demostrado que controlarlos disminuye el riesgo de demencia a largo plazo. Luego hay otros factores que tienen su mayor relevancia en las edades de la infancia o la primera juventud. La educación formal favorece mucho la reserva cognitiva, la resistencia del cerebro a acumular durante más tiempos cambios patológicos sin dar síntomas.

-Respecto a esa reserva cognitiva, conocemos casos de personas, como el propio Pascual Maragall, que tuvieron una actividad intelectual muy intensa a lo largo de su vida pero terminaron padeciendo alzhéimer.

-Voy a hacer una analogía para intentar arrojar un poco de luz a esto, porque puede resultar confuso. Los factores de riesgo pueden incrementar o disminuir la probabilidad de acabar desarrollando alguna forma de demencia. Pero ninguno de ellos actúa como vacuna. Es como si comparo la tela de una gasa quirúrgica con la lona de un barco, que tiene un entramado mucho más tupido y mucha más capacidad de resistir. Si de repente estamos ante unas inclemencias temporales horrorosas, la gasa va a resistir mucho menos que la lona. Pero ante un incendio no va a resistir ninguno de los dos tejidos. ¿Por qué hago esta analogía? Porque algunos factores generan mayor resistencia, pero no son infalibles. En una persona pueden pesar algunos factores genéticos, o que tenga unos valores cardiovasculares muy descontrolados. Y ese peso puede ser mayor al efecto protector del otro. Ningún factor protector actúa como vacuna, lo que cuenta es cómo interactúan entre ellos.

-Es conocido el beneficio de socializar. ¿También es bueno viajar, conocer lugares nuevos?

-Claro. Viajar sería una acción más concreta, pero cualquiera de estas dos actividades son fuentes de estimulación cognitiva. Cuando viajas tienes que ejercitar tu cerebro, poniendo en marcha capacidades de planificación, de lógica, de gestión, de búsqueda de información… y desenvolverse en el propio viaje, aparte de los aprendizajes que conlleva. Es prácticamente imposible viajar sin aprender cosas nuevas: aprendes nuevas miradas, recetas, monedas… lo que sea. Por otro lado, la socialización, aparte de que también es una fuente importantísima para aprender cosas nuevas, también nos ayuda a alejarnos de la soledad no deseada y aliviar alteraciones de índole psicológica, como la ansiedad o la depresión, que tampoco favorecen la salud cerebral a largo plazo. Es un paraguas muy práctico que tiene muchas varillas y que va a incidir en el fomento de la salud cerebral.

-¿Reducimos la estimulación cognitiva al usar para todo internet y la inteligencia artificial? ¿Es preocupante a largo plazo?

-Habrá que ir viéndolo a medida que esto se implemente, pero tampoco tenemos que caer en una visión excesivamente negativa, porque la tecnología es muy útil y hay que aprender a utilizarla. Estimulamos la cognición de otra manera, para poder valorar la calidad de las respuestas que te da. Tienes que tener un conocimiento de base, porque como nos confiemos solo a la información, tal como nos venga, sin ningún tipo de espíritu crítico, yo al menos no lo consideraría muy práctico ni muy recomendable. Es evidente que, antes, las personas de mi generación nos sabíamos muchos teléfonos de memoria, matrículas de coche y otros datos. Memorizabas rutas porque no tenías ninguna aplicación de mapas que te indicara por dónde ir. Pero también dedicamos recursos cognitivos a otras cosas, como el propio uso de la tecnología. Al final, como en todo, la virtud está en el equilibrio.

-La Comisión Europea autorizó hace un mes el lecanemab, un fármaco que ralentiza el deterioro del alzhéimer. ¿Es una noticia esperanzadora?

-Por supuesto. Ha generado muchísimo optimismo, porque hacía unos 20 años que no se aprobaba ningún fármaco con indicación expresa para la enfermedad de Alzheimer. Pero hay que gestionar las expectativas. No es que tengamos la solución. Estamos hablando de una ralentización del deterioro cognitivo y de que, quizá, empiece a haber estudios que dicen que puede prolongar la vida autónoma de la persona con alzhéimer unos 10 meses más de la que tendría si no tomara el fármaco. Igualmente va a haber una progresión, pero de todos modos es muy positivo, porque esto no se había conseguido nunca. Habrá que ir viendo a medida que haya más personas a nivel mundial que vayan recibiendo el fármaco, habrá más estudios que nos darán más información, pero esto ha abierto la puerta a una nueva esperanza de que realmente el curso neuropatológico de la enfermedad de Alzheimer se puede modificar, algo que, hasta ahora, era impensable.

-Tiene limitaciones.

-No todas las personas con alzhéimer serán candidatas a recibirlo, habrá que mirar diferentes factores, aparte de que tengan que estar en una fase bastante leve. Además, no es una pastilla ni un jarabe ni una inyección intramuscular, sino un medicamento que va por infusión en vena, por lo que hay que administrarlo en centros especializados. Pero estamos ante una nueva manera de entender la enfermedad de Alzheimer. Y esto es muy positivo.

-¿Pecamos los medios de comunicación generalistas de dar falsas esperanzas sobre las investigaciones en torno al alzhéimer?

-Yo creo que se ha avanzado mucho y que es muy de valorar que realmente haya interés por parte de los medios, un interés muy creciente en compartir las novedades y la información científica. Tiene que convivir también a veces con unas restricciones de espacio, de titulares atractivos... No siempre se consigue trasladar el mensaje exacto de la manera más precisa, aunque evidentemente hay de todo. No es exactamente lo mismo la comunicación científica que la divulgación científica. Esta segunda parte tiene que ir a un punto un poquito más pedagógico de tratar de explicarlo. Es importante que llegue a la población la información de los avances que se está haciendo y luego ya irán buscando las maneras de cómo terminar de comprender esta información. Pero, vamos, no seré yo quien diga a los medios de comunicación que dejen de hablar de ciencia, porque es muy importante y contribuye, además, a la sensibilización de toda la sociedad.