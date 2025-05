«Touchdown» de Andrea López

«Madyson War es inteligente, metódica, decidida, orgullosa, segura de sí misma, bastante cabezota y también la primera mujer con la posibilidad de convertirse en la entrenadora jefa de un equipo de fútbol americano profesional de la NFL». Madyson War es la protagonista de la última novela de la escritora viguesa Andrea López, que lleva por título 'El último touchdown', y que a los primeros días de su salida al público ya se ha situado entre los más vendidos de su categoría en Amazon.

En esta nueva novela romántica, Andrea López se sumerge en un mundo nuevo, el fútbol americano: «Me llamaba bastante la atención que dentro del fútbol americano profesional no encontré ninguna entrenadora mujer. Tampoco hay equipos femeninos de fútbol americano, y estamos hablando del deporte que más mueve, junto con el béisbol, en Estados Unidos», puntualiza. «Me pareció muy interesante construir una historia a partir de ahí», expone.

El trabajo de documentación sobre un deporte que desconocía no fue tarea fácil. «Estuve como tres o cuatro meses viendo fútbol americano, ya me salía por las orejas», bromea. Y aunque en su novela coloca a la protagonista en un rol en el que las mujeres son inexistentes, la suya no es una obra que persiga un enfoque reivindicativo. «Es cierto que el libro trata de dar a entender que, con una oportunidad, cualquiera, ya sea hombre o mujer, puede hacer lo que se proponga», expone. «Pero tampoco quería caer en un tema reivindicativo, porque es un libro de romance contemporáneo con comedia, con muchas otras cosas», destaca.

La portada de la obra. / Andrea López

Andrea López ya anuncia que 'El último touchdown' será el primero de una serie de cuatro títulos, todos «autoconclusivos». «Cada libro es la historia de unos personajes principales diferentes y no es necesario leer uno para leer los demás. Cada libro cierra su propia historia y queda cerrada en el propio libro. Los cuatro están unidos por un nexo», dice, apuntando que «los personajes principales de este libro, por ejemplo, es muy probable que aparezcan en los otros como personajes secundarios».

La viguesa ya anuncia que sus lectores no tendrán que esperar mucho para la próxima entrega, prevista para octubre. El año que viene saldrían la tercera y la cuarta partes de la saga: «Será una espera cortita», promete.