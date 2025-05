Amara Castro Cid: «Tener resiliencia facilita el camino de la vida»

«Trabaja para abrir el futuro». Esta cita, con la que Amara Castro Cid abre su cuarta novela, «Hasta siempre, Malena Giestal» (Letrame) y que atribuye a Vicente, el padre de la protagonista, es, en realidad, uno de los consejos de su progenitor. Este es solo uno de los guiños que la periodista y escritora viguesa hace a su familia en las páginas de este libro, que habla de la soledad no deseada, del amor y del desamor, de la pérdida y del duelo, de las relaciones familiares complejas, pero, sobre todo, de la capacidad de resiliencia.

«Es necesario y muy positivo saber adaptarse a los cambios que vienen. El ser humano tiene que desarrollar especialmente la capacidad de adaptación, un valor añadido que debería trabajarse con los jóvenes. Tener capacidad de resiliencia facilita el camino de la vida», aseguró ayer en el Club FARO, durante la conversación que mantuvo con Mariola Guisasola, licenciada de Filología Hispánica, docente, coordinadora del club de lectura Vitruvia..

Otro guiño a su familia es el apellido de la protagonista, Giestal, que es el segundo de su abuelo materno, a quien no conoció, pero a quien admira profundamente. Tanto es así que se inspiró en él para crear el personaje de Darío en «El tiempo suficiente».

La de Malena Giestal es la historia de un viaje interior, el de una joven que un día, para sorpresa de todos, decide abandonar las oposiciones para abrir negocio de confección de bolsos, una historia ambientada en Vigo e inspirada en una persona real, pero que también tiene mucho de ella misma. Como Malena, Castro decidió dejar su trabajo como docente en Portugal para hacer realidad el sueño que la ha acompañado desde que era niña: ser escritora. «Echando la vista atrás, fui muy irresponsable porque entonces ya era madre, pero estaba convencida de que todo iba a salir bien y me sentía, además, muy arropada por mi familia», comentó. Y no se equivocó, a juzgar por el lleno de ayer en el salón de actos del museo MARCO y por la buena acogida por parte del público que tienen sus novelas.

Al contrario que Castro, que es la pequeña de cuatro hermanos, la protagonista de la novela es hija única, algo que marca su forma de tomar decisiones y de gestionar lo que le sucede. Además, está y se siente muy sola. «Hay mucha gente que vive una soledad no deseada, gente que no tiene a nadie que se preocupe por ella. Esto es un drama porque ¿cómo puede ser que tengamos esta realidad aquí, tan cercana, tan presente y no nos demos cuenta de ella y no nos preocupemos de nuestro vecino?», reconoció.

«Hasta siempre, Malena Giestal» es, según su autora, una novela amable, sin morbo ni escenas de sexo, y que, aunque tiene momentos duros, no deja de ser esperanzadora. «No me gusta meter el dedo en la llaga ni recrearme. Me gusta que el lector acabe bien no solo el libro, sino la lectura de cada día», explicó.

Castro explicó que su argumento es sencillo: una joven que decide dar un giro en su vida abriendo su propio negocio. Pero el narrador juega al despiste con el lector hasta llegar a desconcertarlo. Como la propia Castro explicó, no es un narrador fiable. «El tesoro de la novela es el narrador, que empatiza con ella y da su propio punto de vista, por lo que el lector conoce a Malena por los personajes con los que se relaciona», explicó.

Las relaciones familiares complejas son otro de los temas que trata Castro en su cuarta novela. La madre de Malena, Augusta, es una mujer egoísta que, aunque la quiere, no la quiere bien. Tampoco Malena es una mujer perfecta. «Nadie lo es. Todos tenemos defectos y cometemos errores», comentó la escritora viguesa.

«Quiero ser una buena escritora local»

Amara Castro Cid recibió el Premio Círculo Rojo 2018 con su primera novela, «Con esto y un bizcocho», autoeditada en este mismo sello. En 2020 publicó «El tiempo suficiente» (Maeva), ambientada en Vigo en dos planos temporales, 1963 y la actualidad y en 2024 volvió a la autoedición con «Aquello que guardamos», con la que obtuvo el Premio Letrame de ese año. «Hasta siempre, Malena Giestal», su cuarta novela, también ha sido autoeditada en este selloAunque reconoce que ha disfrutado de cada una de las etapas y que fue emocionante que Maeva se interesase por una novela suya, la autoedición es la fórmula que mejor encaja en estos momentos con su proyecto de vida. «Quiero ser una buena escritora local. Mi frontera ahora mismo está en Ponferrada. He vivido durante mucho tiempo fuera y ahora quiero estar aquí, en Vigo, y tener contacto directo con los lectores de aquí», afirmó.Aunque reconoció que también es una cuestión de carácter. «Soy muy organizada y me gusta controlar todo el proceso, desde el de creación a la promoción, y necesito tener información sobre todo en todo momento», aseguró Castro, que añadió que disfruta mucho escribiendo. «Yo vivo en la ficción», reconoció.