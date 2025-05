A RAG publica o volume «Por que non hei de cantar?», obra de Manuel Rico

«Oín cantar moito de pequeno a xente que paraba na casa cando viña das festas. Tiñamos unha taberna e na miña memoria foron quedando aquelas coplas», rememora Manuel Rico Verea (Boimorto, 1948), autor de Por que non hei de cantar?, a edición conmemorativa da Real Academia Galega co gallo do Día das Letras Galegas que lles dedica ás cantareiras e á poesía popular oral, que xa pode descargarse na sección de publicacións de academia.gal.

O volume, co que será agasallado o público que asista ao pleno extraordinario do 17 de maio en Malpica de Bergantiños, arrinca presentando as cantareiras de Cerceda, Malpica e Muxía nas que se personifica a gran festa da cultura galega, percorre as principais recolleitas históricas da poesía tradicional creada polo pobo e mais as publicacións literarias e musicais, e conclúe cunha lembranza de Dorothé Schubarth (1944-2023), que viaxou por toda Galicia entre finais dos anos 70 e primeiros 80 do século pasado á procura de melodías arcaicas.

Froito do inxente traballo da etnomusicóloga suíza, á que Rico coñeceu a finais dos anos 70, é o Cancioneiro Popular Galego, que acometeu coa colaboración de preto de 600 informantes e do académico Antón Santamarina, quen pronunciará 0 sábado unha das tres alocucións académicas da sesión da RAG. Rico define o cancioneiro de Schubarth e Santamarina como «a obra definitiva»: «Fixeron agromar tempos novos para a lírica e a música tradicional oral que transmitiron os últimos informantes dunha sociedade galega con cambios abruptos vividos durante o século XX».

Documental

Por outra banda, o local da Asociación Évame Oroza acolle mañá (20.00 horas) a proxección do documental Dorothé na vila, que fai un percorrido polos lugares que a musicóloga suíza Dorothé Shubarth visitou para elaborar o Cancioneiro Popular Galego. O filme será presentado polos seus autores, Olaia Tubío e Álex Gándara.