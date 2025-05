La Eurocámara quiere que los delitos sexuales contra menores no prescriban

El Parlamento Europeo dio ayer el primer paso para definir su posición negociadora en la reforma para reforzar la protección de los menores frente a delitos sexuales, un mandato en el que aboga por «abolir» los plazos en los que prescriben este tipo de crímenes para garantizar que las víctimas tienen el tiempo que necesiten para denunciar. Así consta en el informa adoptado por la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) que fijará las líneas rojas de la Eurocámara en la negociación de la reforma con los Veintisiete, si el texto es aprobado como está previsto en una próxima sesión plenaria.

La revisión de la directiva parte de una propuesta de la Comisión Europea presentada en febrero del pasado año para armonizar el marco que permita perseguir a los abusadores en toda la Unión Europea y endurecer las penas y ampliarlas a delitos cometidos a través de la red.

En este contexto, los eurodiputados respaldan elevar las penas máximas para delitos de abusos sexuales contra menores, incluidos abusos a menores con edad reconocida para dar el consentimiento y que no lo dieron.

También se refuerza el marco contra delitos como el reclutamiento de menores para ser prostituidos, la posesión o distribución de material con delitos sexuales contra menores y el ofrecer remuneración por ciertos delitos.

En su propuesta, Bruselas apostó por ampliar hasta 20 años el tiempo para la prescripción de delitos sexuales contra menores, pero los eurodiputados van más allá en su mandato y reclaman «abolir» esos plazos y también aquellos que cubren los tiempos para pedir indemnizaciones, porque los estudios demuestran que, con frecuencia, las víctimas tardan muchos años en denunciar.

Los eurodiputados piden que la revisión de la legislación comunitaria aborde también una nueva definición del consentimiento específica para los menores con edad de consentimiento sexual, de modo que no se persigan las relaciones sexuales «entre pares» con edad para dar su consentimiento pese a no ser mayores edad, siempre que la relación no sea consecuencia del abuso de confianza o de una situación de dependencia. Sí se deberá perseguir, matizan los eurodiputados, como agravante punible que una persona finja ser un igual si no lo es.

La reforma está pensada también para actualizar las leyes de la UE a los avances tecnológicos, por lo que apunta también medidas como perseguir como delito el uso de sistemas de inteligencia artificial «diseñados o adaptados principalmente» para cometer abusos sexuales contra menores y también la difusión online de material relacionado.

Los eurodiputados defenderán en las negociaciones, además, que se puedan llevar a cabo investigaciones «encubiertas» para perseguir los delitos sexuales contra menores, por ejemplo con los llamados ‘honeypots’, sistemas informáticos con los que simular ser un objetivo vulnerable para atraer y detectar a los criminales.

Otra de las claves de la reforma será garantizar que la ayuda para los niños víctimas de abusos sea gratuita e incluya tanto exámenes médicos como forenses, para asegurar que se documentan las pruebas. También se defiende una atención médica con perspectiva de género y acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva, así como que organizaciones de la sociedad civil puedan denunciar delitos.