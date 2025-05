«La literatura que me gusta tiene poca o ninguna explicación más allá de la belleza de la forma, del ritmo o los párrafos», afirmó ayer el escritor Ray Loriga en Club FARO, en un acto celebrado en el museo MARCO donde presentó su última novela, ‘Tim’ (Alfaguara), respondiendo a las preguntas de su presentador, el periodista Rubén Rey, y, más tarde de espectadores asistentes a la charla coloquio. Defendió el autor la literatura como fin, no como medio, y recurrió al ejemplo de la pintura: «Cuando voy a ver un cuadro al Museo del Prado no voy a ver reyes, sino pintores; de Velázquez me apasiona el trazo, la luz,...; en literatura el arte está en el lenguaje, en construir con palabras».

Ray Loriga: «La literatura que me gusta tiene poca o ninguna explicación»

Aun así admitió que las novelas «tienen que contar algo», ya sea con una trama convencional o un asunto, el cual en su última obra es reflexionar sobre quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y, sobre todo, «para qué». Escribir ‘Tim’ ha sido para Loriga un placer, pero explicarla, en las semanas que lleva de promoción, está siendo una tortura. La obra comienza con un personaje que se despierta en una cama dudando de su condición -como el protagonista de ‘La metamorfosis’ de Kafka -y desarrolla un monólogo «en un territorio de dudas y certezas que crea y destruye», explicó Loriga, quien añadió: «Me interesaba ese territorio como artefacto literario».

Una de las novelas en el canon mental del autor es ‘Niebla’, donde Unamuno construye sobre ‘Seis personajes en busca de autor’, de Pirandello, y añade una atmósfera de neblina que el lector llega a ver mientras lee. También ha tenido presentes a otros referentes, como a Sartre y «el infierno soy yo» y, sobre todo, a Calderón de la Barca y su Segismundo.

«El mundo es una emboscada», asegura la voz narrativa que emplea Loriga en su novela. «Sal a la calle y lo descubrirás», explicó ayer el autor. «Desde pequeño siempre que he salido la he cagado, no he estado a la altura de los estándares y de los demás esperando a ver cómo no lo consigues: esa es la dinámica inherente a cualquier grupo social», manifestó.

Criticó también el código binario de pensamiento que ofrece solo dos posibilidades, concebido para identificar grupos de consumo, también a nivel político. «Me parece un error, las personas no son tan definibles. Pienso que cualquier pensamiento, identidad y el alma tienen millones de posibilidades, se pierden sutilidades», afirmó. Criticó también «las afirmaciones miméticas producto de dogmas políticos, que no de ideas, peligrosos y fácilmente desmontables».

En un momento en que la gente se da un gran valor a sí mismo, en que «veo mucho esfuerzo cosmético de tener buena apariencia exterior y poco de autopensarse», Loriga defendió la importancia de recapacitar sobre nosotros mismos. «Nuestra presencia como objeto de consumo se antepone a que haya un aliento de cuestionamiento en cada alma». Esa intención de despreocuparse del aspecto hace que el lector no sepa ni a qué se dedica el protagonista de ‘Tim’ ni cómo es físicamente. En cambio sí sabrá todo de sus pensamientos, sus ideas y su esencia.

La ironía aparece en diversas ocasiones a lo largo de su relato, como cuando su voz narrativa considera que «hay dos formas de abandonar una fiesta: odiándose a uno mismo o a los demás», en una metáfora sobre la vida.

‘Tim’ es una obra conveniente en los albores de la Inteligencia Artificial, pues se cuestiona sobre lo humano cuando se dice que lo humano puede ser sustituido por la tecnología. Pero no la literatura. «De momento las novelas de Chat GPT no pasarían ni el examen de un profesor de Primaria».

Un orfebre de las palabras que duda mucho

Ray Loriga compartió con los asistentes a Club FARO su proceso de creación de una novela. «Son jornadas de seis a ocho horas en soledad, concentrado», explicó. No dedica todo ese tiempo a escribir: «Es una labor de pico y pala, de orfebrería, cuando no avanzas y corriges lo anterior es de alicatado, de marquetería; la mayor parte de esas ocho horas te las pasas releyendo, pensando, leyendo otras cosas que te pueden servir de ayuda», explicó. «Y paso mucho tiempo dudando; en un día magnífico escribo tres o cuatro páginas».Respondiendo a una pregunta de un asistente a la charla sobre cuánto tiempo transcurre en su novela, Ray Loriga respondió que su intención era captar lo que sucede en ese segundo o segundos que pasan desde que estás en un duermevela antes de despertarse por completo y encontrarse con el mundo real.Y como respuesta a una cuestión formulada por otra espectadora sobre su interés sobre la filosofía, el autor manifestó ser un gran lector de filosofía porque «me interesa la condición humana y es lógico ir a ver el manual de instrucciones». Confesó tener pudor en decir que su nueva obra pertenece al campo de la novela filosófica, aunque tal reto ha estado cerca de su empeño.