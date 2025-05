Una primavera de lo más díscola

Mayo es un mes muy voluble en cuanto al tiempo se refiere, ya que los días que parecen verano se alternan con otros que recuerdan al invierno. Sin embargo, este año la primavera parece estar siendo especialmente díscola y esquiva, y el buen tiempo parece no querer asentarse. Desde luego, la semana no podía haber empezado con un aspecto más invernal en la comunidad: precipitaciones intensas y generalizadas, especialmente durante la primera parte de la mañana de ayer, y temperaturas entre cuatro y ocho grados, según la zona, por debajo del promedio del mes. Y hoy y mañana aún hará más frío aún, por lo que habrá que seguir con el abrigo un poco más. Visto lo visto, habrá que hacer caso al refrán y no sacarse el sayo hasta el 30 de mayo.

Temperaturas bajo mínimos en Vigo y la Ribeira Sacra

En Vigo no se superaron ayer los 17 grados de máxima, cuando el promedio en este mes es de 21ºC, mientras que en zonas como la Ribeira Sacra la diferencia a la baja llegó fue de ocho grados. Así, en Monforte de Lemos los termómetros no alcanzaron los 15ºC, cuando la media en mayo es de 23ºC.

Bajas presiones y cielos inestables

La comunidad continuará hasta el jueves bajo la influencia de bajas presiones, aunque no se darán las precipitaciones de ayer, ya que a partir de hoy se prevén cielos con nubes y claros y algún chubasco ocasional por la mañana. Por otra parte, las temperaturas continuarán en caída libre hoy y mañana, alcanzando niveles propios del invierno. Las previsiones de MeteoGalicia para estos dos días indican que la máxima más alta será de 19ºC y se alcanzará en Ourense, mientras que en Vigo se quedará en los 17ºC. En cuanto a las mínimas, la más baja se registrará en Vigo y Pontevedra (7ºC) en la noche de hoy a mañana. «Estamos teniendo valores muy bajos para la época del año», afirma Ana Lage, técnica de MeteoGalicia.

Un fin de semana con tregua... pero breve

Fiel a su carácter inestable, mayo nos hará pasar esta semana de este tiempo prácticamente invernal a jornadas estivales. Así, según las previsiones de este servicio dependiente de la Xunta, la inestabilidad atmosférica irá disminuyendo el jueves, quedando algún chubasco ocasional, más probable en las zonas altas, para recuperar el viernes y el sábado la influencia anticiclónica con tiempo seco y soleado. Asimismo, las temperaturas experimentarán una fuerte y súbita subida. «Se espera que el viernes tengamos unos valores incluso por encima de los propios de la época del año, con temperaturas máximas de 24-25ºC», anticipa.

El buen tiempo durará poco / Jose Lores

La tregua, sin embargo, durará poco, ya que el domingo se aguarda de nuevo la presencia de aire frío en capas altas, por lo tanto, volverán los días de inestabilidad atmosférica con un aumento de la probabilidad de chubascos de carácter tormentoso en toda la comunidad.

La inestabilidad, protagonista de la primavera

Lage detalla que en esta época del año es difícil –aunque no imposible, matiza– que haya borrascas profundas, pero sí poco profundas con algo de aire frío, que en comparación con las temperaturas más altas en superficie debido a una mayor radiación solar hace que se dé esta inestabilidad atmosférica y fenómenos tormentosos, muy propios de los meses de mayo y junio.

El viernes y el sábado, las máximas podrían alcanzar los 25ºC, pero el domingo volverán las precipitaciones

Como explica Lage, la primavera climatológica abarca desde marzo a mayo. Marzo fue un mes frío y de precipitaciones dentro de la normalidad, mientras que abril fue muy cálido y húmedo. Queda por saber cómo terminará siendo mayo loco, ya que aún no ha llegado a su ecuador, porque, según MeteoGalicia, es imposible saber cómo continuará comportándose el tiempo en esta recta final de la primavera, la estación más díscola.

«La primavera se caracteriza precisamente por su gran variabilidad. Los modelos meteorológicos no nos muestran una influencia anticiclónica potente, pero tampoco el paso de frentes», explica.

Mayo y junio, meses de rayos

Otro elemento propio del mayo –y de su sucesor, junio– son los rayos. Es en estos dos meses del año cuando más se producen. El pasado día 2, hubo 1.214. Este valor, sin embargo, está muy lejos del récord registrado en el histórico de MeteoGalicia: 9.566 el 26 de mayo de 2017.