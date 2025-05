Popper, el vapor inhalado que te puede cegar o matar y que ya tiene canción en gallego

Como en otras drogas, sus nombres son hasta poéticos (zumo de jungla) o impactantes como oro líquido, TNT o Ram. Es el nitrito de amilo, butilo o isobutilo, un estupefaciente que se presenta en líquido y cuyos vapores inhalados pueden provocar lesiones neurológicas, daño en la retina o incluso la muerte en determinadas personas. En Galicia, el grupo Boyanka Kostova hasta le ha dedicado una canción, «Popper na furgoneta» lo que puede indicar que vuelve a estar de moda.

En ella, la banda gallega –que actuará en Madrid el próximo 23 de mayo– canta: Popper na furgoneta/ viaxe a outro planeta/ colocón ultravioleta/ esquivámo-la cuneta.

Para Jesús Cancelo, director de Alborada, en Vigo, resulta «vergonzoso» el texto de la letra. «Nosotros luchamos contra este tipo de cosas. En la canción, hablan de ir a un concierto y tomar popper. No hablo de prohibir canciones pero no sé qué sentido tienen cuando estamos trabajando los educadores y asociaciones como nosotros y las familias para que luego lleguen estas canciones confusas. Esta letra anima a tomarlo como diciendo que da energía. Eso no está bien. Yo les diría a esa gente que vengan a nuestro centro y hablen con nosotros. ¿Hay necesidad de estos mensajes que pueden perjudicar a mucha gente? Si quieres llamar la atención o ser disruptivo puedes hablar de otras cosas», critica Cancelo.

Desde Boyanka Kostova, Cibrán –uno de sus integrantes– señala a este diario que el fin del tema era hablar de las largas horas de un grupo entre actuación y actuación y que en sus canciones echan mano de juegos e ironías.

Por su parte, la web del Sergas, se vincula su uso al chemsex (palabra que une el inicio del término chemicals –químicos en inglés– y sex). Se trata del consumo de drogas para mantener relaciones sexuales durante un largo periodo de tiempo (varias horas).

Por su parte, el Ministerio de Sanidad señala que es «una droga peligrosa, con un elevado riesgo de intoxicación por sobredosis». Detalla que produce un efecto estimulante y vasodilatador que se empieza a notar a los pocos segundos de inhalarla.

Quienes optan por ella buscan aumentar el deseo sexual así como sensación de euforia y la vasodilatación. Con esta última, consiguen la relajación de las venas y arterias así como de la musculatura anal. De esta manera, «se facilita la penetración anal», señala el Ministerio de Sanidad, por lo que el consumo de los poppers está muy ligado a la comunidad LGBTQ.

Entre los efectos secundarios, se encuentran vértigos, debilidad, dolores de cabeza que pueden ser breves o prolongados, taquicardia, náuseas, vómitos o el fallecimiento. Desde la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) alertan de que no se deben ingerir bajo ningún concepto ya que provocaría daño mortal.

«Son corrosivos para el aparato digestivo y pueden producir un cuadro grave de desoxigenación de la sangre», indican desde la FDA, organismo que avisa de que tampoco se deben mezclar o combinar su consumo con Viagra o Cialis. «Puede dar lugar a bajadas de tensión muy graves», añade. Y en caso de tomarse con speed, MDMA, cocaína o metafentaminas se sometería al sistema cardiovascular a un esfuerzo extra. «Este será más intenso y peligroso cuanto mayor sea la dosis y frecuencia de uso de estas sustancias», avisa el ministerio norteamericano.

Su nombre hace referencia al «pop» que se escuchar al abrirlo ya que se venden en frasquitos obotellitas. Como está prohibida su venta, en varios foros dan pistas para hacerse con ellos con trampas. Por ejemplo, algunos frascos aparecen indicando que quitaesmaltes de uñas.

Otra vía es a través de internet a través de tiendas radicadas en Londres o Portugal donde venden tarritos de 10 militros a partir de 5,53 euros. Si proceden del país luso, la promesa es hacerte llegar la droga en 24 horas.

La Sociedad Española de Retina y Vítreo advierte de que «en los últimos años han aparecido casos de maculopatía asociada» a los poppers. Barajan que «el óxido nítrico que pasa a la circulación sanguínea al inhalar la droga puede tener algo que ver». Lo que sí tienen claro es que «en algunos casos, procude una pérdida irreversible de la visión central».