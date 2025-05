Un camino hacia la esperanza

«Sarcoma Challenge» pone en marcha su tercer reto solidario, El Camino de Raquel, para visibilizar esta enfermedad y para recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad, además de ofrecer apoyo emocional a quienes la padecen. Será una travesía física y emocional que demuestra que el esfuerzo colectivo puede abrir caminos hacia la esperanza.

Baiona-Santiago

El reto, que consistirá recorrer los 125 kilómetros que unen Baiona con Santiago de Compostela por la vertiente portuguesa del Camino de Santiago en un máximo de 70 horas, cuenta con tres padrinos de excepción: el actor, director, productor e ideólogo gallego Rubén Riós, que es el padrino honorífico, ya que les ha apoyado en todas las ediciones; el jugador del RC Celta Fran Beltrán y la presentadora Silvia Jato.

Un año

El día de la salida está fijado para el 10 de julio, una fecha especialmente significativa para Jorge Pascual. «Cuando Raquel enfermó nos prometimos que el día que se curara de un leiomiosarcoma haríamos el Camino de Santiago por su vertiente portuguesa. No pudo ser, pero me parecía que era una manera de hacerle un homenaje», cuenta el zamorano, marido de la viguesa Raquel Fernández, junto a la que puso en marcha la iniciativa Sarcoma Challenge. Por desgracia, la cura no llegó y en honor a ella se realizará este bonito reto, justo un año después de su fallecimiento.

Día Internacional del Sarcoma

Además, el día en el que está previsto la finalización del reto, el 13 de julio, se realizará una concentración en la plaza del Obradoiro para pedir «Más investigación para el Sarcoma», coincidiendo, además, con el Día Internacional del Sarcoma. «Queremos congregar al mayor número posible de personas en Santiago para darle más visibilidad», anuncia Jorge Pascual, que estará acompañado en este reto de Javier Silva. «Nos conocimos gracias a nuestras parejas, Raquel y Estela, que eran amigas íntimas. Por desgracia, las dos han fallecido debido a distintos tipos de cáncer y siendo muy jóvenes», se lamenta.

«Nos está llamando gente para hacer el reto con nosotros, pero no nos podemos comprometer a estar pendiente de la gente», destaca Jorge Pascual. «Queremos que la gente se una cuando quiera a nosotros, ya sea un instante a la salida, hacer algún tramo o acompañarnos al final del trayecto hasta llegar al Obradoiro, pues que nos acompañe», subraya.

Recaudación

Este reto cuenta también con una campaña de recaudación a través de la web de Cris contra el Cáncer (@criscontracancer), ya que donarán los fondos recaudados al proyecto de investigación «CAR4SAR: Ensayo con células CAR-T contra los Sarcomas Infantiles», que se está llevando a cabo en el Hospital de La Paz de Madrid. Un aspecto que desean resaltar es que las donaciones a través de esta campaña desgravan.

«Raquel me dijo que cuando ella faltara no siguiera con el tema de Sarcoma Challenge, que lo dejara, pero es que no puedo dejarlo, porque este tirón que tenemos ya hay que aprovecharlo. Hay mucha gente que por desgracia sigue pasando por esto y hay que intentar buscar una cura», anhela Jorge Pascual.