«Hay que visibilizar a las profesionales y científicas en los libros de texto»

Yolanda Domínguez utiliza el arte como herramienta de crítica social, especialmente en torno a los estereotipos de género y la representación de la mujer en los medios. Con formación en Bellas Artes, fotografía y nuevas tecnologías, ha desarrollado proyectos que combinan el arte, el activismo y la participación ciudadana. Entre sus obras más destacadas están Poses y Niños vs. Moda, que cuestionan los mensajes de la industria publicitaria. También ha trabajado con instituciones públicas en campañas de igualdad y es autora de libros como Maldito estereotipo o Las mujeres facturan.

– ¿Qué implica aplicar a la ciencia una perspectiva de género?

– La ciencia ya tiene una perspectiva de género, que es la masculina, porque son los hombres los que han podido acceder al conocimiento y generar conocimiento. En la charla ayudaré a identificar esos sesgos que nos pasan desapercibidos, explicaré de dónde provienen y cómo nos afectan. También hablaré de por qué es necesario equilibrar esa mirada integrando la perspectiva de las mujeres en ella.

«Necesitamos más referentes de mujeres en ciencia no asociadas a características estereotipadas»

– ¿En qué áreas se nota más la ausencia de esta mirada?

– Hay estudios que indican que las mujeres tenemos más probabilidades de tener accidentes de tráfico o que los medicamentos nos afectan mucho más, porque casi todo está estudiado en función de los cuerpos de los hombres. Los sesgos están presentes desde el tema que elegimos investigar hasta la interpretación que damos a los resultados. También puede afectar a las respuestas que se dan, por ejemplo, en una encuesta, ya que no actuamos igual ante un hombre o una mujer. Luego está la aplicación de todas esas investigaciones, que, si ya llevan un sesgo de base, lo más probable es que tengan consecuencias negativas para el sexo ignorado. Es necesario que los equipos de trabajo sean paritarios. También tener referentes tanto de mujeres como de hombres en todas las profesiones, para que las niñas también sepan que pueden ser exitosas y valoradas en ámbitos como la ciencia o la tecnología, y los niños en áreas como la educación y la salud.

– Señale alguno de esos sesgos.

– Si nos fijamos, comprobaremos que la mayoría de los juguetes que tienen como protagonistas a las niñas, tienen que ver con la belleza y los cuidados y los juguetes que se dirigen a los niños tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la competición o la acción. Todo esto, ligado a los relatos que vemos en los medios y la ficción, va señalando el lugar que debemos ocupar hombres y mujeres en la sociedad. Así, las mujeres tendemos a elegir carreras relacionadas con un fin social y los hombres están más presentes en carreras que tienen que ver con lo racional y el éxito económico. Cualquier ámbito que no cuente con la mirada de las mujeres está distorsionado e incompleto, con las consecuencias negativas que eso supone para toda la ciudadanía.

– ¿Existe mucha resistencia a la hora de hablar de esta perspectiva de género en contextos académicos o científicos?

– Sí, porque pensamos que la ciencia no tiene esos sesgos y que incluir la mirada de las mujeres es desequilibrar una balanza que consideramos que no tiene ninguna desviación. La ciencia que tenemos hoy, igual que todas las demás disciplinas, reproduce sesgos masculinos porque las mujeres no hemos podido estudiar ni trabajar y, por tanto, participar en la creación de todo ese conocimiento hasta hace muy poco. Solo hay que echar un vistazo a quiénes ocupan los puestos directivos de empresas y estructuras académicas para darse cuentea de que aún falta para que la mirada de las mujeres se tenga en igual consideración que la de los hombres. No es una cuestión de meritocracia sino de democracia y de justicia.

– En este aspecto, es de vital importancia la visibilización de los referentes femeninos.

– Claro. También hablaremos, además, de si las mujeres son aceptadas en esos ámbitos científicos, si son tratadas de la misma manera, si se les da la misma legitimidad a la hora de proponer un tema o de realizar un trabajo, si se las escucha o se las trata con paternalismo... Necesitamos más referentes de mujeres en ciencia no asociadas a características estereotipadas porque cuando, de repente, vemos un juguete donde sí se hace referencia a mujeres científicas suele ser un laboratorio de belleza y de color rosa. Necesitamos ver a más mujeres dentro del ámbito científico que no estén relacionadas o asociadas a comportamientos estereotipados.

– Es una labor que hay que hacer en todos los ámbitos, también en el educativo.

– Hay que visibilizar a las mujeres profesionales y científicas en los libros de texto. Hay que hacer un esfuerzo por valorar esas figuras y por hablar de lo que han aportado, porque muchas veces, aun existiendo, ni siquiera se habla de ellas. Si en la realidad todavía no hemos alcanzado la igualdad es porque existen esos sesgos culturales que todavía vertebran nuestras elecciones y relaciones, y es ahí donde ahora nos toca trabajar. Para que haya más mujeres estudiando carreras científicas o siendo aceptadas al mismo nivel que sus compañeros en esos ámbitos la ley es un paso, pero hace falta transformar también la cultura para que esa igualdad sea efectiva y real.