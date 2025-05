Un test ideado en España permite detectar qué pacientes de cáncer de colon recaerán tras la cirugía

El cáncer colorrectal es uno de los grandes retos de la oncología, porque es el tercero más frecuente en el mundo -y con un preocupante aumento de incidencia en adultos jóvenes- y la segunda causa de muerte por cáncer. En España, se diagnostican más de 44.000 casos cada año y provoca 10.000 fallecimientos. Este negro panorama se debe, en parte, a que las decisiones sobre el tratamiento a seguir tras la cirugía se basan, sobre todo, en el análisis patológico del tumor, que a su vez conlleva dos problemas: en torno a un 40% de los pacientes recaen pese a haber sido considerados curados y entre un 60% y un 70% recibe quimioterapia, pero sin necesitar un tratamiento tan agresivo.

"Con nuestro test, la sensibilidad es del cien por cien, es decir, si decimos que el paciente no tiene enfermedad, ese paciente seguro no va a recaer" Noelia Tarazona — Codirectora de la investigación.

Ante ello, urge anticipar con precisión qué pacientes van a recaer y cuáles no para decidir, cuanto antes, quienes deben recibir quimioterapia u otros tratamientos y cuáles pueden evitarlo. En este escenario, científicos del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico Universitario de València, han desarrollado un prometedor test que permite detectar con una elevada sensibilidad y con un simple análisis de sangre los restos de enfermedad residual tras la operación, anticipando cuáles pacientes pueden recaer y por tanto es necesario actuar ahí y cuáles están completamente libres de enfermedad.

El test, llamado TAV16, realiza lo que se denomina una biopsia líquida, pero la novedad respecto a los test de sangre ya comercializados y en investigación es que tiene una sensibilidad del cien por cien. "Es decir, cuando realizamos una biopsia líquida con los test comerciales, si detectamos que el paciente no tiene enfermedad, porque no se detecta ADN tumoral circulante en muestras de sangre, hay una probabilidad del 40% de que sea cierto, es casi como tirar una moneda al aire. Pero con nuestro test la sensibilidad es del cien por cien, es decir, si decimos que el paciente no tiene enfermedad, ese paciente seguro no va a recaer, es un hito muy importante a nivel científico, porque las biopsias líquidas son muy atractivas y prometedoras pero se necesitaba mejorar la sensibilidad", indica la doctora Noelia Tarazona, codirectora de la investigación.

El TAV16 es capaz de identificar la micrometástasis antes incluso de que sea visible a través de un TAC o una resonancia

El trabajo ha sido publicado en 'Nature Cancer', una de las revistas científicas donde se difunden avances destinados a cambiar el paradigma terapéutico, diagnóstico o pronóstico de una enfermedad. De hecho, Tarazona -que pertenece junto con Andrés Cervantes, el otro codirector del estudio, al Centro de Investigación Biomédica en Red Cáncer del Instituto de Salud Carlos III- continúa con la validación del estudio en Estados Unidos y vaticina que podría llegar a la práctica clínica dentro de unos cinco años, si los resultados se confirman en nuevos ensayos.

El test, que podría llegar a la práctica clínica en cinco años, se está probando también en cáncer de páncreas y en tumores de mama

Además, se ha detectado que el TAV16 es eficaz para detectar el ADN tumoral circulante con alta sensibilidad en cáncer de páncreas, se está probando también en pacientes con tumores de mama y se probará también en otros tipos de tumor.

Otra de las novedades del nuevo test es que es capaz de identificar la micrometástasis antes incluso de que sean visibles a través de técnicas de imagen, como un TAC o una resonancia, lo que permitirá anticipar las decisiones sobre el tratamiento a seguir y seleccionar a los pacientes que realmente necesitan quimioterapia.

La inmunoterapia

"Normalmente los pacientes cuando están en seguimiento tras la operación les hacemos pruebas de imagen, pero con esta analítica de sangre podríamos adelantarnos a esa recaída radiológica hasta un año, lo que probablemente tendrá un impacto pronóstico, no sabemos si el paciente estará curado o no, pero a lo mejor podemos alargar la supervivencia", añade Tarazona.

Por otro lado, el estudio ha revelado por primera vez que el que las células tumorales escapen, en la fase inicial, a la actuación del sistema inmunitario podría ser una de las causas principales de recaída, lo que abre también una nueva puerta a la inmunoterapia, que tan buenos resultados está dando en otros tipos de tumores, en fases tempranas del cáncer de colon, algo no planteado hasta ahora.

Tarazona explica que la inmunoterapia se aplica solo a un 10% de los pacientes con cáncer de colon, que son aquellos que tienen inestabilidad de microsatélites, es decir, que han perdido una proteína que ayuda a reparar alteraciones en el ADN. Pero en la investigación se ha visto que también se podrían beneficiar de la inmunoterapia -algo que también se tiene que confirmar en nuevos estudios- los que no ha perdido esa proteína, que es el grueso de los pacientes. De confirmarse, la inmunoterapia podría sumarse o complementar la quimioterapia, que no es muy efectiva en los pacientes con tumores más agresivos.