La actriz estadounidense Amber Heard anuncia que ha sido madre de mellizos

La actriz estadounidense Amber Heard anunció este domingo que ha sido madre de mellizos, una niña llamada Agnes y un niño llamado Ocean, que se suman a Oonagh Paige, nacida en 2021.

«El Día de la Madre de 2025 será uno que nunca olvidaré. Este año estoy más que encantada de celebrar la culminación de la familia que me he esforzado por construir durante años. Hoy comparto oficialmente la noticia de que he dado la bienvenida a mellizos a la pandilla Heard», dijo en Instagram.

Antes de convertirse en madre, Heard estuvo casada de 2015 a 2017 con Johnny Depp, a quien conoció en el set de Los diarios del ron (The Rum Diary) y con quien tiempo después protagonizaría un mediático conflicto legal en un caso de difamación en 2022.

Tras la disputa, la actriz se mudó a España con la intención de llevar una vida más familiar.

«Cuando hace cuatro años tuve a mi primera hija mi mundo cambió para siempre. Pensé que ya no podía reventar más de alegría. Pues bien, ¡¡¡ahora reviento por tres!!! Ser madre por mí misma y en mis propios términos, a pesar de mis problemas de fertilidad, ha sido la experiencia que más me ha llenado de humildad», dijo este domingo.

Sin mencionar de forma directa el método al que optó para lograrlo, Heard dijo estar «eternamente agradecida por haber podido elegirlo de forma responsable y meditada».

El nacimiento de su primera hija lo anunció tres meses después de que tuviera lugar también en Instagram y ya entonces apuntó que para ella era importante experimentar la maternidad «en sus propios términos».

«A todas las madres, dondequiera que estéis hoy y comoquiera que hayáis llegado hasta aquí, la familia de mis sueños y yo lo celebramos con vosotras», concluyó este domingo la intérprete y modelo, de 39 años.

Las últimas dos producciones cinematográficas en las que ha participado son el thriller In the Fire, de Conor Allyn, y Aquaman y el reino perdido, de James Wan, ambas estrenadas en 2023.