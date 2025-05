Unha obra de Paula Carballeira inaugura os audiolibros de Galaxia

A Editorial Galaxia vén de inaugurar a súa colección de audiolibros. As obras escollidas para esta línea son «Daniel no peirao», de Paula Carballeira; «Ícaras», de Carlos Labraña; «Hermilindo esbirra poemas», de Paula Señarís.

A presentación da iniciativa tivo lugar esta semana. O fin é facilitar a posibilidade de escoitar estes libros para que a súa literatura chegue a máis espazos e persoas, segundo sinala a editorial nunha nota de prensa.

Sobre «Daniel no peirao», de Carballeira (Premio Nacional de Literatura Dramática), a obra preséntanos a un neno, Daniel, que vive en Rianxo e dentrou de pouco emigrará á Arxentina. Antes de subir ao barco, ten un reto que cumprir e que está relacionado cun feitizo. Daniel non o sabe pero, de maior, e mesmo despois de morto será un referente no seu país, Galicia, e mesmo máis alá. El será Castelao. O libro pódese adquirir por 9,99 euros.

En canto a «Ícaras», a protagonista é Lía, que garda un segredo. A súa nai preparoulle unhas ás de cores pero sen ensinarlle a voar. Un día o seu camiño vaise cruzar co dunha estudante universitaria chamada Ana que nin ten ás.

Por último, «Hermilindo esbirra poemas» sitúanos nun mundo metálico e mecánico onde está prohibido pronunciar palabras bonitas. Nel, Hermilindo vive nun segredo: Esbirra versos do seu corpo de latón.