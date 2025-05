«El mundo estaría mejor gobernado por mujeres»

«Cuando nos peinaban, las púas se clavaban en la cabeza, que más que un peine parecía un rastrillo», o «cuando hacías una trastada, tu madre te decía eso de ‘se lo voy a decir a tu padre’ y te pasabas horas pidiendo perdón, que creo que nos perdonaba con tal de que nos calláramos». Son algunas de las anécdotas que recoge Manuel Guisande en su decimoctavo libro, Si madre solo hay una, por qué no nos la repartimos: «La única pretensión del libro es que el lector sonría».

-Relata una serie de episodios entre madres e hijos que son clásicos, eternos casi...

-Todas las situaciones que cuento en el libro se siguen produciendo ahora. Lo de ‘se lo voy a decir a tu padre’ es un asunto que viene ya de la época de los romanos. Lo mismo que cuando, aunque sea agosto, te piden que te lleves un jersey por si refresca. Así que sales de casa con las sandalias, el bañador y el jerseicito en la mano.

-¿No percibe un cambio de rol en las madres de hoy en día?

-No. En concreto, con los niños y estas historias que cuento, sigue siendo igual. Para este libro hice dos cosas. Una fue recorrerme parques infantiles, me paraba allí, me quedaba quieto y oía a las madres. Otra cosa que hice fue preguntar a muchas madres. Y sigue siendo lo mismo: siguen entrando en la habitación diciendo eso de ‘esto parece una leonera’.

-Pero, ¿qué sería de nosotros sin las madres?

-El mundo sin las madres sería un desastre. Una madre es como un 24 horas, porque nunca te cierra la puerta. Son como los ‘chinos’, que trabajan todo el día. Lo que sí es cierto es que si en una familia se muere el marido y no ‘pasa’ nada; pero si falta una madre, se destruye la familia. La madre es el pilar básico de la familia.

-Partiendo del título, ¿una sola madre daría para todos?

-Yo hice un estudio y si tienes una sola madre que viva 80 años y la divides entre días y la población que hay en Galicia, pues te toca 14 minutos. Después, que la ‘aguante’ otro. Madrid y Barcelona es mejor para estos casos, porque son cinco minutos: la ves en el metro, le das dos besos, y para otro (risas).

-Lo que no falta en el libro es el humor, está claro.

-Lo único que pretendo es que la gente sonría. Y es más, yo se lo regalé a mi madre, que tiene 94 años, y le estuve leyendo los capítulos y se partía de risa también. El humor es fundamental para vivir. Es una actitud ante la vida. Que un día sea bueno o malo depende de ti, depende de cómo lo mires.

-¿Existen límites?

-Siempre hay un límite. No todo vale en el humor. Tienes que tener una cierta sensibilidad y no herir, porque lo fundamental en el humor, para mí, es no herir a nadie.

-¿Qué opina de esa postura de celebrar el Día de las Familias y no el Día de la Madre o del Padre?

-Es mejor celebrar el Día de la Madre y el Día del Padre porque son dos días de celebración.

-¿Necesitan más reconocimiento las madres con la vida que llevan hoy en día, trabajando fuera y en casa?

-Las madres que están acostumbradas a manejar la casa, los dineros, lo controlan todo, así que debían gobernar este país. Está demostrado, además, que los hombres hemos sido un auténtico desastre. Estoy convencido de que estaría mejor el mundo gobernado por mujeres.