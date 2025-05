«El silencio es lo que permite que sigan en la impunidad los crímenes y la violencia que se perpetran contras las mujeres. No podemos callar ante ella». Así lo aseguró ayer la periodista de TVE Silvia Intxaurrondo, que ayer presentó en el Club FARO «Solas en el silencio» (HarperCollins), su debut literario, una novela ambientada en el municipio de Sopuerta (Vizcaya), que narra la historia de un grupo de mujeres víctimas de violencia y que luchan por sobrevivir en un entorno que las condena al silencio. La comunicadora reconoció que para escribir algunas escenas, tuvo que decidir si infringía aún más dolor a la víctima para que resultase veraz. «La violencia no solo consiste en los golpes y en los insultos. En la escena más dura del libro la violencia se desarrolla sin dar un solo golpe y el lector siente una profunda humillación», explicó su autora, que reconoció que se trata de una novela dura, pero al mismo tiempo esperanzadora porque, al final, las víctimas encuentran justicia.

Intxaurrondo: «No podemos callar ante la violencia contra las mujeres»

En la conversación que mantuvo con la también periodista Nuria Sáinz, Intxaurrondo reconoció que aunque la historia se desarrolla en 1975-1976, aún hoy hay quienes se empeñan en negar la violencia de género. «Mientras haya quienes sigan negando la violencia de género no habremos completado la tarea, no habremos avanzado», manifestó ante un auditorio abarrotado y que contó con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la concejala y senadora Carmela Silva.

En cuanto al tratamiento informativo que a veces se le da, se mostró contraria a ponerles un número a las víctimas. «Cuando se convierten en una cifra les quitas toda la humanidad y no empatizas con las víctimas», afirmó.

También censuró los mensajes de odio hacia las mujeres que se lanzan en las redes sociales y aseguró que no se puede mirar hacia otro lado. «Quienes callan son unos cobardes y colaboran con quienes están provocando estas violencias. Tenemos que decidir en qué lugar nos posicionamos», sostuvo la presentadora y directora de «La hora de La 1» de TVE.

En este sentido, advirtió que detrás de muchos de estos mensajes se esconden perfiles falsos, por lo que se mostró partidaria de que, aunque los usuarios de las redes no expongan su identidad, sí haya un DNI que pueda identificarlos. «Yo acepto cualquier crítica constructiva que me sirva para mejorar como profesional, pero no las destructivas o los insultos, con una sofisticación cero», afirmó.

Retornando a la novela, Intxaurrondo explicó que siempre quiso escribir y que de hecho, su sueño era trabajar en un periódico, aunque al final acabó trabajando en la radio y después en televisión. «Siempre he querido contar historias. Creo en la necesidad de los seres humanos de contar y escuchar historias, aunque ahora lo tenemos difícil porque competimos con los móviles y con la televisión», afirmó la comunicadora, que ya ha comenzado a darle forma a su próxima novela.

Escrita escuchando «Xalbadorren Heriotzean» (La muerte de Salvador) cantada por Rozalén y boleros, «Solas en el silencio», fue surgiendo a medida que la fue escribiendo. «La historia me encontró a mí», afirmó Intxaurrondo, quien confesó que le costó desprenderse de los personajes, con los que ha convivido durante algo más de un año. «Escribir fue mi refugio dentro de las prisas», dijo.

Aunque los personajes masculinos de la novela son oscuros, incluso depravados, como contrapunto está el padre de Consuelo, una de las protagonistas. «Es un personaje inspirador y que demuestra que si los hombres dan un paso al frente, cortan la violencia contra las mujeres», afirmó la periodista, premio Ondas de TV 2023.

«La ley debería penalizar la mentira»

Silvia Intxaurrondo habló también sobre la desinformación, los bulos y el presente y el futuro de la profesión periodística. En este sentido, se mostró especialmente crítica con los medios y pseudomedios que propagan noticias falsas. «La ley debería penalizar la mentira en sí y multar por mentir», sostuvo la periodista de TVE.En su opinión, la batalla contra los bulos y la desinformación la tienen que librar los propios profesionales de la información, denunciando a quienes difunden informaciones falsas y no dándoles pábulo. Sin embargo, como ocurre en «Solas en el silencio», la profesión calla.A pesar de esto, aseguró que en España hay periodistas extraordinarios y se hace muy buen periodismo y no son, subrayó, casos excepcionales. «Y las nuevas generaciones nos van a traer la esperanza –afirmó–. En ellos es en quienes tenemos que confiar y nuestra generación debería estar a la altura y allanarles el camino, encontrando un sistema para denunciar, atajar y erradicar los bulos y las mentiras que se vierten en esta sociedad», sostuvo.Sobre la polarización social, Intxaurrondo aseguró que se trata de una falsa idea para crear malestar social. «Yo no siento en la calle que la gente esté polarizada», comentó.