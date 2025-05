«Paremos de usar cuanto antes combustibles fósiles»

El Programa ConCiencia, coordinado por Jorge Mira, llega a su vigésima edición con la presencia del «físico más legendario vivo», Kip Thorne (Estados Unidos, 1940). Así describió ayer el investigador José Edelstein al Nobel de Física en 2017, al que espera hoy una larga jornada que acabará en una conferencia de acceso libre a las 19.30 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina, en Santiago, con el título «Explorando el lado curvado de nuestro universo. Desde agujeros negros y agujeros de gusano hasta ondas gravitacionales y viajes en el tiempo». Fueron las ondas gravitacionales las que le dieron el máximo galardón en ciencia. Esas «agitaciones en la geometría del cosmos», como las definió Edelstein, pueden decir mucho del origen del cosmos, pero Thorne tiene los pies en la Tierra y, en la rueda de prensa anunció en primicia una novela, urgió a las universidades europeas a «tomar el liderazgo» ante los recortes previstos en su país, se sorprendió de la falta de miedo ante la posibilidad de una guerra nuclear e instó a Europa a invertir más en armamento.

—En Asia se está apostando mucho por la ciencia. ¿Qué debería hacer el resto del mundo?

En las áreas en las que he trabajado, durante muchas décadas la investigación y la tecnología dominante han venido de Europa y de América. Asia no nos dio casi nada. Solo en los últimos quince años quizás China ha comenzado a contribuir de manera significativa. Pero la ciencia y la tecnología son, o deberían ser, esfuerzos colaborativos. Si podemos seguir colaborando, el mundo siempre será mucho mejor. Al mismo tiempo, hay competencia. Las tecnologías del siglo XXI, que son tan importantes hoy, como la inteligencia artificial, la computación cuántica, las tecnologías biomédicas..., durante mucho tiempo se crearon en centros de investigación y laboratorios universitarios, mayormente en Estados Unidos y en Europa, y solo cuando la investigación ha alcanzado un nivel en el que las compañías privadas ven la posibilidad de beneficio en un futuro cercano se involucran. Mi gran preocupación es que Donald Trump y su administración están intentando destruir las capacidades de las universidades en Estados Unidos para generar nuevas tecnologías a través de su estupidez y tendremos que confiar más y más en Europa para que sea el lugar de gestación de estas tecnologías si tiene éxito en destruir lo que tenemos en América. Estamos en competencia con China en esas áreas y precisamos mantener y construir nuestra fuerza. Así que las universidades de aquí van a ser más y más importantes, especialmente si se produce un daño grave a las universidades en América.

—La UE invertirá 500 millones de euros en atraer talento científico de Estados Unidos. ¿Prevé un éxodo desde su país natal?

Es demasiado pronto para saberlo, pero creo que la probabilidad es bastante alta de que, al menos en los dos años siguientes, los presupuestos van a ser tan severamente recortados que se produzcan grandes daños y el inicio de un éxodo. Pero no lo sabemos.

Cambio climático

—En «Interstellar» buscan un nuevo planeta para vivir. Aquí por ahora no hay plan B. ¿Le preocupa el cambio climático?

Estoy muy preocupado. Los efectos del calentamiento global se producen mucho más rápido de lo que esperaba yo y creo que la mayoría de los expertos. Creo que hay un gran problema y que requiere de grandes esfuerzos en la línea de detener lo antes posible el uso de combustibles fósiles y estamos debatiendo cambiar a algún tipo de combinación de energía nuclear y renovable. De no hacer algo, la vida se volverá mucho más miserable.

—En el banquete del Nobel, explicó que sus padres lo habían educado a pensar por sí mismo y a ser crítico. Hoy el mundo rebosa de fake news. ¿Tiene arreglo?

De algún modo tenemos que enseñar a la gente cómo identificar fuentes fiables de información, pero no es solo decir “aquí está lo más fiable”, sino cómo se determina lo que es fiable. Eso debe formar parte del sistema educativo.

—En la actualidad, la opinión de un youtuber sin formación puede medirse con la de un científico. ¿Deberíamos preocuparnos?

Si eres lo bastante famoso como para que te pregunten algo de lo que no tienes dominio, deberías admitirlo. Es importante que la gente entienda que los mejores expertos reconocen sus limitaciones y todos deberíamos reconocer las nuestras.

Experiencias y proyectos

—En menos de un mes cumplirá 85 años. ¿Qué es lo más importante que aprendió en su vida?

No sé si hay una sola cosa, sino muchas. Permitame expresarlo de esta forma: ¿qué es lo que me motiva ahora? Las cosas que me mantienen vivo, vital y que hacen que siga adelante son proyectos propios que me entusiasman. Tuve una carrera de profesor cerca de 50 años y quería hacer algo realmente interesante, divertido e impactante los siguientes 50. Me retiré para poder tener un control total sobre mi tiempo y trabajar en proyectos en los que quería trabajar. Así que tengo ante mí varios proyectos que quiero hacer, incluyendo lo que revelé por primera vez aquí, probablemente escribir una novela basada en las ideas de la película que todavía no se filmó.

—O la poesía. Tiene un libro sobre el universo en colaboración con la artista Lia Halloran.

En general se trata de cosas que nunca tuve intención de hacer. Llegué a comprender hace años que la vida nos presenta oportunidades inesperadas y, cuando ves una, la reconoces, piensas sobre ella, la exploras y decides si perseguirla. Y eso es lo que pasó con las ondas gravitacionales, «Interstellar» o la poesía. En la poesía había pensado sobre todo como otra forma de comunicación con la gente, pero, cuanto más me adentro en ella, me doy cuenta de que también es una forma de comunicarme conmigo mismo, de que veo a través de la poesía la esencia de las cosas, el contenido emocional e intelectual envueltos juntos de una manera que no había visto antes.