Ni los piojos van a las cabezas sucias, ni el frío resfría: estos son los mitos sobre la salud que no te debes creer

No, ni los piojos van a las cabezas sucias, ni aplicarse orina sobre la piel ayuda a eliminar las manchas, ni exponer los testículos al sol aumenta los niveles de testosterona. Estos son algunos de los bulos que el farmacéutico Pablo García desmonta a diario en sus redes sociales, donde todo el mundo le conoce como @Medicadoo.

Ahora, tras más de una década resolviendo dudas y luchando contra la desinformación sanitaria desde sus perfiles de Facebook, TikTok, Twitter o Instagram, entre los que acumula más de 150.000 seguidores, acaba de publicar su primer libro ‘El frío no resfría’ (Grijalbo). En él, con el mismo lenguaje claro, asequible y divertido que caracteriza a sus vídeos, Pablo desmiente desde los mitos de las abuelas ‘de siempre’ hasta los bulos sanitarios más virales del momento.

El frío resfría

“Es cierto que durante la época de frío nos ponemos malos y entonces se lo achacamos al frío, cuando el pobre frío no tiene culpa. Si así fuera los esquimales estarían todo el día acatarrados y no lo están. Pero sí es cierto que durante esa época hay más virus circulantes, nos metemos en espacios cerrados, hay acumulaciones de personas, las ventanas están cerradas... entonces se dan las circunstancias perfectas para que nos resfriemos o pillemos una gripe. Pero, en lugar de echarle la culpa a quien debe, que es a un virus o a una bacteria, se la echamos al pobre frío”, explica el farmacéutico de Fuengirola, que asegura que podemos andar descalzos sin miedo a resfriarnos. “El único problema es que te manchas los pies, pero el resfriado no te entra por los pies”, insiste.

Los piojos vuelan y van a las cabezas sucias

“Ni vuelan, ni saltan, ni van a las cabezas sucias, ni los farmacéuticos vamos echando piojos en la puerta de los colegios”, afirma el divulgador malagueño en relación con estos temidos parásitos que tanto preocupan a los padres y sobre los que aclara que el contagio siempre es por contacto directo, pelo con pelo, o, si no, por medio de objetos inanimados como los peines, gorros o gomillas para el pelo, ya que pueden sobrevivir fuera del hospedador durante 24-48 horas.

Otro de los argumentos más repetidos cuando llega la temida temporada de piojos, es que van a las cabezas sucias, algo que desmiente también el farmacéutico en su nuevo libro. “No existe una mayor apetencia del piojo por el pelo sucio, ya que afectan a todos los estratos sociales y su presencia no está relacionada con la falta de higiene”.

Si te arrancas una cana, salen siete

Siguiendo con la temática del pelo, otro mito popular que el farmacéutico desmonta es que, si te arrancas una cana, te salen siete. “Si te la arrancas te saldrá otra, pero nunca siete porque no hay una relación causa-efecto”, subraya el malagueño en un capítulo, en el que explica que las canas se producirán por el paso de los años, que terminan por “estropear” o “matar” directamente el melanocito, responsable de pigmentar cada pelo, o por el encanecimiento prematuro producido por la toma de medicamentos o determinadas afecciones. “Siempre nos ha preocupado mucho el pelo y por eso yo creo que hay tanto mito y bulo asociado a él”, agrega.

Masturbarse hace que te salga más acné

Otro viejo mito que ha logrado persistir durante varias generaciones hasta día de hoy es que si abusas de la masturbación harás que te salgan más granos. “Nada más hay que entrar en las redes sociales para verlo”, apunta el farmacéutico, que destaca que todavía hay mucha gente que se lo cree. Sin embargo, como deja claro en su libro, “no hay ninguna relación entre la masturbación y el acné más allá de que suelen aparecer en el mismo rango de edad y que en ambas situaciones la testosterona está implicada”. De hecho, añade que existen estudios que han demostrado que los niveles de esta hormona no tienen relevancia en la formación de brotes de acné.

“Los temas del acné están llenos de bulos porque, generalmente, lo sufren chavales jóvenes que intentan aliviárselo con cualquier cosa que tengan a mano, limón, aspirinas, pasta de dientes... cualquier cosa antes de ir al médico”, reflexiona Pablo, que aprovecha para resaltar que ninguno de esos remedios son eficaces y que, de hecho, pueden ser perjudiciales.

La orina es un buen tónico de belleza

El autor del libro reconoce que uno de los mitos virales que más le han sorprendido a lo largo de estos años son los relacionados con ponerse fluidos corporales sobre la piel, desde orina hasta menstruación. Por ello, dedica un capítulo a la orinoterapia -la aplicación, o ingesta, de orina humana para fines medicinales o cosméticos-. En él, detalla que, aunque la orina puede llegar a contener vitaminas y minerales, las cantidades de estos son “ridículas” y no contribuyen a cubrir ningún tipo de necesidad del organismo, ni aporta ningún valor nutricional, ni desintoxica. “Si la orina sirve para eliminar tóxicos y compuestos que nuestro cuerpo no necesita, ¿qué sentido tiene volver a introducirlos en el organismo?”, se pregunta en el libro.

Testículos al sol

Aunque parezca surrealista, hay una corriente de gente que considera que broncear los testículos al sol es muy beneficioso para la salud y aumentar los niveles de testosterona. Es lo que se conoce como 'testicular tanning', pero que, como remarca Pablo, no tiene ningún tipo de evidencia científica. “Existe un único estudio elaborado en 1939 en un hospital psiquiátrico de Boston de dudosa reputación que se hizo con una muestra de solo cuatro pacientes”, señala el divulgador malagueño, que recuerda que la testosterona se fabrica en los testículos y que estos “funcionan mejor al fresquito”, por lo que al exponerlos al sol y aumentar su temperatura “estaremos haciendo que funcionen bastante peor”.

Tirita en el ombligo para que no se vaya la energía

“Son temas muy ridículos, pero, aun siendo muy ridículos, tienen una cabida importante en redes sociales”, sostiene. Otro ejemplo en este sentido son los bulos relacionados con las propiedades ‘mágicas’ del ombligo. “El otro día me cruzaba con un reel de una madre colocando una tirita a su hijo pequeño de un año para evitar que perdiese energía cuando salieran a la calle y tenía como un millón de likes”, rememora.

Según estos bulos, cuando estemos en ambientes cargados de discusiones, energías negativas o en espacios con mucha gente, es recomendable cubrirse el ombligo para “protegernos de esa mala vibra”. “El ombligo es simplemente la cicatriz que queda después de cortar el cordón umbilical, no hay más misterio”, sentencia en el libro.

“Es fundamental que los sanitarios dediquemos parte de nuestro tiempo a desmentir bulos”

Más capacidad de viralizarse

“No sé si hay más mitos que hace veinte años, lo que sí sé es que tienen mucha más capacidad de viralizarse”, argumenta el farmacéutico malagueño, que advierte sobre los peligrosos que pueden llegar a ser algunos de estos bulos. Por ese motivo, considera que es muy importante apostar por libros como este, que, de una manera amena y didáctica, luchen contra la desinformación y el “populismo sanitario” que inundan las redes sociales. “Es fundamental que los sanitarios dediquemos parte de nuestro tiempo a desmentir bulos”, defiende.

En concreto, en su nuevo libro, además de desmentir una gran cantidad de bulos y mitos, aprovecha para ahondar en su labor de divulgación sanitaria e incluir pequeñas explicaciones amenas sobre diferentes aspectos como, por ejemplo, qué es la fiebre o cómo funciona el protector solar. También dedica unos capítulos a explicar el origen de los bulos, desmontar las pseudoterapias y compartir algunas curiosidades farmacéuticas.