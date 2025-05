El vapeo, un hábito con muy malos humos

La asociación Nofumadores.org reclama la ilegalización del sector de los cigarrillos electrónicos y el fin de su comercialización. Este colectivo apoya su petición en los numerosos estudios científicos que constatan sus efectos nocivos para la salud y en su alto poder adictivo, lo que desmonta las premisas de la industria tabaquera sobre que que vapear ayuda a dejar de fumar y salvar vidas al reducir el riesgo asociado al tabaco convencional. «No hablamos de pequeños riesgos. Hablamos de enfermedades crónicas y potencialmente mortales», señala la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina.

El último estudio que refrenda los efectos perniciosos de los cigarrillos electrónicos es el realizado por investigadores Centro Johns Hopkins Ciccarone para la Prevención de Enfermedad Cardiovascular, en Baltimore (EE UU), con datos de 249.190 adultos. Este estudio, publicado recientemente por la revista «Nicotine & Tobacco Research», concluye que las personas que vapean tienen un 129% más de probabilidades de desarrollar enfermedad pulmonar crónica (EPOC) en comparación con quienes nunca han vapeado ni fumado.

Según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, en España más de un millón de personas sufren EPOC, una patología progresiva y mortal –es la tercera causa de muerte en todo el mundo– que afecta del 15 al 20% de los fumadores habituales. En este sentido, la Asociación de Pacientes con EPOC (APEPOC) sostiene de que ya hay pacientes menores de 35 años y alerta del aumento de su aparición temprana si no se controla el vapeo entre los jóvenes.

Múltiples patologías

El doctor Hugo Gómez, neumólogo del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), advierte de que el vapeo no es inocuo y explica que ya se han documentado casos de lesión pulmonar asociada al vapeo (EVALI, por sus siglas en inglés), una enfermedad respiratoria aguda o subaguda potencialmente mortal.

Asimismo, el consumo dual de vapeadores y tabaco aumenta hasta en 118% el riesgo de padecer enfermedades cardiacas, entre estas infarto, insuficiencia cardíaca y muerte súbita. Este estudio aporta otro dato preocupante: Aquellas personas entre 30 y 70 años que consumen exclusivamente vapeadores tienen hasta un 39% más de riesgo de sufrir hipertensión arterial. La hipertensión es conocida como el «asesino silencioso», ya que no presenta síntomas evidentes hasta que desencadena patologías gravísimas como infartos de miocardio, ictus cerebrales, insuficiencia renal o ceguera.«Aunque menos que el tabaco, también puede alterar la presión arterial y la función vascular», refrenda este médico especialista, miembro de GalEPOC, grupo de trabajo de EPOC de la Sociedade Galega de Patoloxía Respiratoria, Neumoloxía e Ciruxía Torácica (SOGAPAR).

Otro estudio reciente , este de la Universidad Estatal de Ohio, publicado en el «Journal of Oncology Research and Therapy», constata que los fumadores duales tienen cuatro veces más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que los fumadores exclusivos y hasta cuarenta veces más que quienes no fuman. Esto indica que la exposición simultánea a químicos de ambos productos podría potenciar el riesgo de cáncer en lugar de reducirlo.También se relaciona el uso de vapeadores con el daño celular. «Algunos estudios en animales y cultivos celulares muestran efectos tóxicos a nivel pulmonar y del ADN», refiere el doctor Gómez.

«Muchos de estos productos desarrollan una dependencia a veces mayor que con los cigarrillos convencionales» Hugo Gómez — Neumólogo

El neumólogo gallego también pone el foco en la capacidad adictiva de estos productos. «Captan a los no fumadores a través de los vapeadores, con sabores atractivos y un marketing agresivo. Estos, tras desarrollar dependencia a la nicotina, se convierten en fumadores duales. Muchos de estos productos desarrollan una dependencia a veces mayor que con los cigarrillos convencionales especialmente con dispositivos de alta potencia como JUUL», señala.

Teniendo en cuenta la evidencia científica, el neumólogo de la Sogapar aboga por una «regulación firme», que incluya la prohibición de la venta de estos productos a menores de edad; la eliminación de los sabores atractivos; la limitación de la nicotina; un etiquetado claro sobre la adicción a la nicotina y los riesgos sanitarios; la regulación de la publicidad, con la prohibición anuncios dirigidos a jóvenes y la supresión de su presencia en redes sociales e influencers; la educación preventiva en las escuelas; y el control estricto de puntos de venta, incluyendo la venta en línea.