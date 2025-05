«Te das cuenta de que Roma sigue siendo el centro del mundo»

La muerte del papa Francisco ha supuesto un revuelo en el mundo y, sobre todo, en Roma. El comienzo del cónclave este miércoles devuelve a las calles de la capital italiana un bullicio religioso y de especulación mientras los cardinales deciden quién se sentará en el trono de San Pedro. En el meollo de todo este alboroto está Alma López, una coruñesa que trabaja como recepcionista en un hotel de la plaza Barberini en Roma.

«Ahora mismo estamos preparándonos para el siguiente acontecimiento histórico», señala la coruñesa. «Después del funeral se relajó todo, pero ahora, en cuanto empiece el cónclave, se sentirá en el ambiente».

Y es que, ante un proceso absolutamente secreto, solo cabe la especulación, tanto por quienes conocen los entresijos del Vaticano como por los que no. «Ves a un cardenal y te preguntas si será el próximo papa. Los turistas llegan y nos preguntan quién será y si lo hemos visto o no», dice López.

Esta coruñesa llegó a Roma hace apenas un año, aunque confiesa que lleva enamorada de Italia y su modo de vida desde hace años. «Hace 10 años me vine a trabajar seis meses en Florencia y me enamoré. Volví para estudiar gestión hotelera en A Coruña y con un Erasmus me fui a Roma. Tuve que volver a casa durante la pandemia pero ahora ya estoy aquí definitivamente. Me encanta la vida aquí», afirma.

En la ciudad italiana el fallecimiento de Bergoglio coincidió con la temporada alta, explica López, entre el Jubileo de los jóvenes, la Semana Santa y el 25 abril, día festivo también en Italia, y el 1 de mayo. «Fue una conjunción de tres semanas caóticas y a las que se le añadieron los dispositivos de seguridad por la llegada de Trump y de Zelenski».

En su hotel reciben en su mayoría a turistas americanos, que no suelen visitar la ciudad por motivos religiosos. Son muchos, explica López, los que no están familiarizados con el ritualismo que rodea una sucesión papal. «No entienden muy bien que está pasando, cómo funciona, así que estamos siendo los encargados de guiarles, de decirles que no pueden visitar la capilla Sixtina», explica. Muchos se muestran molestos por las variaciones que pueden sufrir sus excursiones y visitas, pero López les intenta tranquilizar señalando que viven «un momento histórico». La ayuda viene también desde la Santa Sede. «El Vaticano está haciendo un trabajo súper bueno, informando en todo momento a los visitantes».

Aunque entre los visitantes el proceso no está claro, entre sus compañeros sí se conoce, y ya hay favoritos y apuestas por qué cardenal saldrá a saludar a la plaza de San Pedro. «Parece un juego de Pokémon o Eurovisión. Es todo, ¿tú quién crees que es el favorito?», revela la coruñesa. «Aquí tenemos de favorito al italiano, a Zuppi. Casi todo el mundo habla genial de él. Pero el filipino es el segundo».

El hotel de López no ha recibido cardenales o dignatarios, pero a pesar de ello, la coruñesa dice sentirse testigo de primera mano de un momento único. «En los próximos meses después de elegir al papa vendrán dignatarios, diplomáticos. Es una imagen muy potente. Te das cuenta de que lo de que todos los caminos se dirigen a Roma es real. Roma sigue siendo el centro del mundo».