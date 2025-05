«Al dolor hay que abrazarlo para que se diluya, nunca cortarlo, y dejar que lo abrace la gente que nos rodea. Sin estar recomiéndonos ni hacernos preguntas del tipo ¿cómo es posible que haya pasado esto? porque eso hará que se nos abra la puerta para pasar al otro lado del camino. Es como abrazar un erizo: duele, por eso me quedo un rato, sin entrar en bucle, y luego me voy a otra cosa». Así lo manifestó ayer en Club FARO la psiquiatra y psicoterapeuta Anabel González, quien presentó su libro ‘Lo que no pasó’ (Planeta) en un acto en el que mantuvo una charla con el psicólogo Hafdallah Menni y respondió a las preguntas del público en el coloquio posterior.

Anabel González: «Al dolor tenemos que abrazarlo para que se diluya»

Explicó que el título del libro, ‘Lo que no pasó’ responde a su intención de poner en el foco un aspecto relevante en el historial de sus pacientes: «Podríamos escribir historias de vidas completamente diferentes si solo contamos las silencios, los huecos, las palabras que no se dijeron, lo que dejamos de hacer». Comentó que la preocupación por abordar un libro que combina «cosas de andar por casa» con asuntos de índole muy dura evitar que el lector en peores situaciones no se sumerja en su malestar le llevó a proponer una «libreta nutritiva» en la que anotar durante la lectura aspectos que puedan rellenar los huecos y así reparar las carencias. «Para recuperar cosas que no pasaron tenemos que hacer que pasen, con el paso del tiempo si alguien nos ha tratado mal nos autoabandonamos: el daño de los huecos es la ausencia de autocuidado, y eso lo podemos cambiar».

Entre evadirse de las emociones negativas y escarbar constantemente en ellas, propugnó optar por el término medio, sin prisas. «A veces queremos solucionar todo muy rápido y olvidamos que el cerebro no funciona con lógica y el sistema nervioso va por libre». Advirtió sobre el riesgo de entrar en bucle funcionando como un helicóptero rumiando constantemente preguntas que nos llevan a ningún lado, pero sí recomendó mirar con curiosidad en nuestro interior para entendernos a nosotros y también a los demás. «Propongo meternos en la cabeza de quien nos cae peor en el mundo, no para que nos caiga bien, pero sí para entender».

Explicó que «funcionar en automático» comienza en un momento de nuestra vida que tiene sentido pero a veces se prolonga durante décadas haciendo que las emociones no se limpien y que no entendamos nada cuando asoman. «Somos el resultado de nuestros aprendizajes, sobre todo en las relaciones con personas importantes en nuestra vida», afirmó. «Si crecemos en contextos donde sentimos que nuestras necesidades no importan, anulamos nuestras emociones y cuando llegamos a adultos empezamos a tener síntomas físicos o mentales».

Si bien expresó que «mis libros no son de recetas, porque no hay una receta igual para todo el mundo», animó a explorarnos. Y lanzó una advertencia a las los que funcionan a base de autocontrol como alternativa al caos. «Si intentas tener todo controlado, ya se encargará la vida de decir que hay imprevistos, y eso nos colocará en la indefensión porque no tendremos ni improvisación, ni creatividad, ni seguridad interna, ni confianza en tus recursos».

Abordó también signos que pueden alertarnos de que buscamos en los demás que suplan nuestras carencias, tales como sentirse muy dependientes, sensaciones de soledad o de malestar cuando alguien no hace lo que esperábamos. «Si siempre tienes el mismo problema en las relaciones no es casualidad: o es lo que escoges tú o es tu manera de situarte; si pido a los demás lo que me faltó, puedo precipitar que me abandonen».

«El autocuidado no es ombliguismo»

«Cuando hablamos de autocuidado se confunde con ombliguismo. Sí tenemos que prestarnos atención para así también poder intuir, entender y percibir a los demás», expresó Anabel González. La psicoterapeuta propuso, además, aprender a fijarnos en detalles positivos que no solemos registrar, anotarlos en nuestra «libreta nutritiva» y así saber hacia dónde debemos ir, a la vez que aprendemos más de nosotros mismos.También aconsejó darnos las gracias a nosotros mismos, porque diminuye la presión y aumenta la paciencia, y recoger momentos y personas a los que debemos estar agradecidos. «En los momentos malos nos autodesanimamos, nos reñimos, pero cuando hay avances no nos damos las gracias». Apostó por la esperanza, que no el positivismo: «No es una convicción de que todo va a ir bien, pero si confiar en la posibilidad de que algo podremos hacer». Lo contrario, el derrotismo, mata cualquier intento de avanzar. A los padres les animó a contagiar a los niños la curiosidad por hacerse preguntas sobre sus emociones y les invitó a abandonar la idea de ser padres perfectos. «Al hijo de unos padres perfectos solo le queda tener baja autoestima».