Una red de apoyo a madres vulnerables, iniciativa de éxito de Alborada

Crianzas 2025 es un programa de prevención, intervención y seguimiento a madres en situaciones de vulnerabilidad, riesgo o maltrato perinatal que pone en marcha, por segundo año consecutivo la asociación viguesa Alborada, con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Política Social e Igualdade.

Las principales destinatarias son mujeres embarazadas –aunque también pueden tener acesso mujeres que acaban de dar a luz o que han interrumpido su embarazo–, puntualiza la responsable del programa, Guadalupe Freire. Tras una valoración previa del caso se determina su inclusión en el programa o si es otro recurso el que necesita. Puede solicitarse bien de forma directa (llamando al teléfono 658058899) o bien puede ser derivada desde otras asociaciones o instituciones.

«La idea es hacer un acompañamiento para fomentar el buen trato, tanto de las mujeres embarazadas como de los bebés, y también para enseñarles herramientas y promover habilidades marentales positivas», explica. Hace hincapié, además, «en la prevención y su importancia en la promoción del desarrollo adecuado de los bebés y del vínculo con sus madres», añade.

Este programa se antoja indispensable en un contexto en el que, en situaciones de vulnerabilidad (ya sea por razones económicas, sociales, emocionales o de salud), la maternidad revela una cara menos idealizada y más cruda. En estas circunstancias, la maternidad puede convertirse en un reto mayúsculo y difícil de asumir, atravesada por la falta de recursos, el aislamiento, el juicio social y una sobrecarga emocional constante. Porque, lejos de la imagen romántica de la maternidad, muchas mujeres deben criar en la incertidumbre, con el miedo constante al futuro, sin redes de apoyo reales y sin tiempo para sí mismas. Además, la presión por cumplir con un modelo inalcanzable e idealizado de maternidad puede generar culpa, ansiedad y una profunda sensación de fracaso.

Este año el programa cuenta con 10 plazas y, tras arrancar el pasado 1 de abril, se prolongará hasta el mes de diciembre. En un primer momento, «se trabaja de manera individual con cada mujer, porque tienen casuísticas muy diferentes: desde enfermedades detectadas durante el embarazo hasta situaciones como no tener vivienda, por lo que hay que dar prioridad a las necesidades de cada mujer», expone la terapeuta. «La idea es hacer un acompañamiento presencial, que es lo que otras entidades no pueden hacer, como ir con ellas a las citas médicas, acompañarlas a un abogado para asesoramiento legal o, incluso, estar con ellas en los partos», enumera.

Los casos que atiende son muy diversos: «La mayoría están en situación de vulnerabilidad, muchas acaban de llegar a España y no tienen red de apoyo ni familiar ni social, desconocen cómo funciona el sistema de salud y no acuden a las citas médicas ni se hacen los controles necesarios porque, además, tienen mucho miedo a que les retiren los niños cuando nazcan», explica Guadalupe Freire. «Están solas en todos los sentidos, social y económico, y, aún por encima, no siempre hay un buen trato por parte de las administraciones o de los servicios sanitarios», advierte.

La misión de Guadalupe Freire es «darles tranquilidad y ayuda, desde la búsqueda de vivienda hasta ponerlas en contacto con el trabajador social del concello...». Hay también casos de «problemas de adicciones o de salud mental», expone. «A veces, las expectativas que se tienen al quedarse embarazada, de ser mamá, no se cumplen, no todo el mundo es superfeliz cuando está embarazada, ni se encuentra bien. No se habla tampoco de lo traumático que son los partos a veces», destaca Freire.

De ahí la importancia de realizar un seguimiento con esa madre hasta tres meses después de dar a luz. «Pueden llegar a darse casos de depresión postparto y es importante ese acompañamiento para ver cómo es la relación entre madre y bebé, que no siempre es idílica», reconoce. «Una vez salen del hospital y vuelven a casa, las acompaño para ver sus habilidades y los cuidados que tienen estas mamás, que a veces sí necesitan ciertas pautas, sobre todo en una situación de soledad».

La idea, además, es que las usuarias del programa «puedan crear una red entre ellas» de ayuda mutua. «El año pasado sí se planteó la opción de compartir vivienda para facilitar el cuidado de los bebés», dice Freire: «La intención es darles apoyo y la confianza de que todo va a estar bien y que ellas podrán sacar adelante a sus hijos, creando red con otras asociaciones y también entre ellas».

Guadalupe Freire, que mantiene el contacto con las 15 usuarias del programa del año pasado, constata lo mucho que las ha ayudado. «Se mantiene el contacto para saber cómo evolucionan, cómo están ellas y los bebés y la verdad es que ha sido muy positivo», dice, satisfecha. «Todas están ahora más o menos en una situación mejor de la que estaban antes del programa. Ya han regularizado su situación, muchas han solucionado el tema de la vivienda, la mayoría tienen estudios y quieren continuarlos o quieren seguir formándose...», explica: «El programa les ha dado la estabilidad que necesitaban para afrontar el futuro y pensar en su bienestar y en el de sus bebés».