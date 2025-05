Luís Ventoso recibe o Premio Alvite de Xornalismo

O xornalista galego Luís Ventoso recolleu onte na Coruña na Fundación Barrié o Premio José Luís Alvite de xornalismo correspondente a este ano 2025 e concedido pola Asociación de Periodistas de Galicia (APG).

O xurado do galardón resaltou «a profundidade das súas análises da actualidade dende unha postura crítica e independente, a súa claridade expositiva e o seu firme compromiso coa liberdade de prensa». No ditame, tamén resaltan que é «unha voz clara, distinta e respetada no panorama xornalístico galego e español».

O premio entregouse coincidindo co Día Mundial da Liberdade de Prensa. A encargada de facilitalo foi a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. Esta subliñou que o xornalismo e a política están estreitamente vinculados ás sociedades democráticas, á liberdade das persoas e sometido ao capricho dos acontecementos.

Ventoso sinalou que ningunha ferramenta artificial foi capaz de prever crises como as actuais nin tampouco, de aportar solucións. «Non é unha resistencia ao cambio tecnolóxico senón unha convicción», engadiu o xornalista coruñés.