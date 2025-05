«Os momentos malos son bos para medrar e cambiar de rumbo»

-Por que nomear o álbum como a súa cadeliña?

-Téñolle moito cariño. É mestiza, con ata catro cores diferentes. Estaba abandonada. Pásalle como os sinstrumentos que recupero e que estiveron tempo esquecidos. Este é un álbum moi dispar en sons [galegos, lusos, irlandeses...] e o nome da cadeliña é un símbolo moi potente para unilos.

-Como é iso de que son temas que lle veñen acompañando dende pequeno?

-Algúns temas, o 10%, son de cando eu era adolescente; melodías que foron quedando. Este é un álbum dispar pero recórdame ao que eu sentía coa música que escoitaba no coche de meu pai, recórdame á infancia.

-Por que abrir o disco con «Five Points» que olla ao New York do século XIX?

-Gústame esa canción porque sona moi crúa, con poucos instrumentos. Lembra unha banda da rúa de mediados do XIX coas melodías dos irlandeses e os afroamericanos que xeraron unha música poderosa que acompañaba o claqué. O anterior disco, «Mythos», presentaba a historia de heroes e heroínas pero este amosa a historia da xente humilde con relatos moi conmovedores.

Abraham Cupeiro publica novo disco, "Loira". Na foto, coa súa cadeliña Loira. / Victor Fomoselle

-Semella que procura ante todo conmover coa súa música.

-Fuxo un pouco de que sexa só intelectual. Este disco é o mais lixeiro que teño. Busco que a persoa que o escoite que vexa eses cambios de humor, que os músicos teñen o poder de transportar a calquera parte do mundo e levar a un distinto estado de ánimo.

-É a música infalible para animar o espírito?

-Non é fácil loitar contra o ánimo baixo. Os momentos malos non son agradables pero, neles, tocas o profundo do teu ser. É un bo momento para medrar e darte conta do que te rodea e cambiar de rumbo. A música axuda e na historia dos seres humanos sobrepuxéronse ao perigo como especie. Ás veces, fai falla a enerxía do pasado para afrontar o presente.

-A última vez que falamos, no remate do ano pasado, estaba a piques de actuar en Vigo e en Meira (Lugo) na igrexa monasterial. Confesaba que tiña moitas ganas de tocar alí e agora aparece como tema do disco con sonoridades galegas.

-Ir tocar ao rural é fantástico. Ir a Meira é volver coas raíces. Neste mundo globalizado, cheo de cemento por todo, parece que hai que ter a última tontería que o mercado capitalista che mete polos ollos. Concertos como o de Meira supoñen saborear as pequenas cousas de arredor.

-Que historia ten «O cantar do arrieiro»?

-É a cousa máis galega que fixen na miña vida. Nela, toco un instrumento que atopou no monte Carlos Tallón, un veciño de Sarria. Trátase dunha corna que toquei nun concerto con Davide Salvado no Festival de Lorient.

-Hai máis cornas como esa?

-Hai moi poucas como esta, é un eslabón perdido nos instrumentos tradicionais. Hai varias en museos pero ningunha soa como a que teño eu. É un instrumento que levaba perdido moito tempo, ten marcas dos ratos, cheira a fume. Proviña dunha casa na que recolleron os mobles que deixaron no monte. Carlos colleu un candil de carburo e esta corna. É como unha máquina do tempo pola que soplas e fas maxia. Ten un son ingrávido que penetra dentro de ti dendo o primeiro segundo.

-Hai un tema en gaélico no disco, "Scél lem dúibh".

-Estamos ateigados en Galicia de palabras que veñen deses balcóns atlánticos. Neste tema, toco o dord, un instrumento que é unha xigantesca trompa da idade de bronce atopada no lago dos tesouros en Armagh, Irlanda. No fondo do lago, hai turba, non hai osíxeno, e atoparon espadas, cascos emaís de 100 trompas xigantescas que para o pobo irlandés son superdescoñecidas. O tema conta coa voz de Matthew Ward ao que coñecín na Cova Céltica de A Coruña. El ensinoume un poema en gaélico do século VI conservado nas marxes dun manuscrito, poema que canta neste disco.

-E a voz de Ward volve repetir pero cunha canción portuguesa. Resulta curioso.

-"Canto de ceifa" é un canto de sega de Portugal que se mestura cun canto tradicional irlandés que fala dunha moza que se namora nunha feira dun home. Fai referencia aos tinkers, nómadas irlandeses que todavía seguen por Irlanda co traballo de ferreiros. Aquí toco o karnyx celta, que é como o terceiro alento. Crean unha atmosfera ben bonita adornada co harmonio de Cibrán Seixo. O harmonio é un órgano ao que hai que darlle cos pés.

-O que non entendo moi ben é que pinta un tema dedicado a "Lavapiés" no disco.

-Ese tema presenta a historia dun afroamericano, un árabe, un xudeu e un rumano que buscan piso en Lavapiés, Madrid. Eu vivín aí antes de fenómeno da xentrificación que arrasa coas cidades. Alí, viviron xeracións e xeracións de inmigrantes. Foi unha sorte de Five Points a onde ían os migrantes. Cando a situación económica non é a mellor, a arte florece.

-Vostede colaborou na banda sonora de "Gladiator II". Mudoulle nalgo a vida esta chiscadela a Hollywood?

-Agradecín moito a visibilidade, como tamén agradezo o paso polos programas de moita audiencia; pero o que eu fago non é meu senón da humanidade: rescato instrumentos e historias do esquecemento.

-Que directos lle agardan?

-En xuño, estarei en Amsterdam, na Concert Gebaw, unha das salas máis importantes do mundo; despois farei xira por Holanda; e tamén estarei en Vigo (20 de decembro). Xusto esta semana me comunicaron que o ano que vén actuarei no Festival de Salzburgo coa violinista Patricia Kopatchinskaja. Esta última é unha nova que non é tan mediática como o de Gladiator pero éncheme. Eu con Patricia xa fixera unha xira pola Alemaña. No concerto, tratamos sobre a extinción dos animais, o dano que lle facemos ao planeta. A música clásica é o fío condutor e eu toco os meus instrumentos como serando átomos postapocalípticos como querendo dicir que estamos destruíndo a nosa casa.

-En poucos días tocas en Pontevedra con todas as entradas esgotadas.

-Son novo pero vou cumprindio anos. O ano pasado dei 130 concertos e neste xa levo 52. Teño que dosificarme. Gustariame dar máis concertos por Galicia agora pero teño que dosificarme para tender compromisos que tiña de antes. Conservo as citas no nadal de Santiago e Vigo, que son sitios moi especiais.

-Os concertos do ano pasado na cidade olívica foron impresionantes. O Teatro Afundación presentaba unha entrega total do público.

-Vigo é unha cidade moi quente para a música. Dáste conta cando sobes ao escenario. Estou moi contento de volver no nadal alí.