Decálogo para comunicarse en la red

Darle una vuelta antes de pulsar la tecla, recordar la regla de «Internet nunca olvida», para hacer críticas usa la «técnica del sándwich», si no se lo dirías a la cara, no lo escribas; toda persona merece ser respetada, la ironía o sarcasmo no se entiende online, piensa, atiende a la netiqueta (normas de conducta socialmente aceptables en Internet), no uses «pero» o «sin embargo», mejor usa «e»; lee bien la publicación antes de comentar. Son los puntos del decálogo para hacer buenos comentarios online diseñado en el Club de Convivencia Igualitaria del CEIP Mestre Martínez Alonso de Mos, centro educativo referente en el ámbito de la convivencia y la prevención del acoso escolar y del ciberacoso.

Según los últimos datos de la OMS, uno de cada diez niños y niñas en España ha experimentado acoso escolar de forma repetida en los últimos meses. Además, el Ministerio de Educación subraya en el primer Estudio Estatal de la Convivencia Escolar en Educación Primaria que un 9,2% del alumnado ha sido víctima de ciberacoso, que se ha convertido en una de las variantes más preocupantes por su capacidad de expandirse sin límites de espacio ni tiempo.

Premios

En este contexto, el centro de Mos realiza una importante, y reconocida, labor en materia de prevencion. De hecho, en 2023 ganó el Premio ConVivimos (en la categoría de Primaria) y en 2024 se hizo con el primer puesto del galardón Tolerancia Cero frente al acoso escolar, ambos otorgados por la Xunta. Siguiendo esta línea, este curso ponen en marcha una «Fábrica de comentarios constructivos, éticos y creativos», de la que ha salido este decálogo de buenos comentarios online.

«En nuestro colegio se trabaja mucho la prevención y, teniendo en cuenta que ya en Primaria empiezan a usar tablets y juegan a videojuegos online, además de que algunos niños ya tienen móvil, es importante que sepan manejarse», reflexiona Alba Alonso, la coordinadora de convivencia del centro mosense. «Muchos de los temas de acoso son generados por comentarios negativos que se hacen en redes, así que por qué no enseñarles, antes incluso de que tengan móvil, a hacer buenos comentarios», expone.

«Si el comentario no hace falta hacerlo, no lo hagas. A veces es mejor no comentar», subraya. Y, a partir de esa idea inicial, nació este decálogo. «Diseñamos una pegatina y, gracias a la colaboración del Concello de Mos, se imprimió para repartirla en los colegios de todo el concello y también en el instituto», destaca la docente. «En la pegatina también incluye un código QR para descargarlo en el ordenador o en el móvil», añade.

El decálogo diseñado por el CEIP Mestre Martínez Alonso. / FdV

Prevención

El objetivo es «luchar contra el acoso desde la prevención», insiste. Así, en el Mestre Martínez Alonso este décalogo será un punto de partida para seguir trabajando en este objetivo. «Creamos un móvil gigante y, desde el Club de Convivencia, propondremos dinámicas al profesorado para que vayan practicando», explica Alonso: «Un día le ponemos una fotografía y, por ejemplo, un comentario malo. A partir de ahí, les invitamos a reflexionar cómo podemos parar ese comentario o cómo podemos hacer una crítica sin herir a nadie», explica como una de las propuestas a desarrollar.

Además, los alumnos de Infantil confeccionaron unos emojis, para que «puedan expresar emociones». «Pasa mucho, por ejemplo en WhatsApp, que a veces no entendemos el tono del mensaje. Puede parecer muy borde, pero a lo mejor era una broma, o una ironía. Falta ahí algo de interpretación y el emoticono pude aligerar o aclarar ese mensaje», dice. «También es importante tener en cuenta la ‘netiqueta’, no utilizar mayúsculas, escribir sin errores gramaticales o dejar el texto incompleto», añade.

De todos modos, «si hay algún problema, lo que siempre les decimos es que lo mejor es un encuentro cara a cara». «Es mejor que te vean lo que tú estás sintiendo porque cuando ves a la persona hay más empatía que si no la ves», destaca Alonso.